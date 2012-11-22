Во Владивостоке здание МЧС реконструируют под детский садик

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. Совсем скоро во Владивостоке на Сахалинской, 37а откроется большой детский сад для 160 малышей из общей очереди.



Это дошкольное учреждение долгие годы занимала городская поисково-спасательная служба МЧС России. Сегодня по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва здесь идет капитальная реконструкция здания под новый детский сад для детей Первомайского района.

Строители уже сделали скатную кровлю, проложили инженерные коммуникации - водопровод, отопление и канализацию, а также завершили перепланировку помещений.

Сейчас в здании ведутся отделочные работы: монтаж потолков, кладка кафеля и выравнивание полов перед укладкой линолеума, заменены деревянные окна. Совсем скоро на стенах появятся целые композиции рисунков, которые, кстати, художники делают совместно с детскими психологами. Кроме того, строители завершают работы по утеплению стен здания и уже на следующей неделе приступят к отделке фасада современными материалами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Территорию садика огородят забором, установят уличные фонари, камеры видеонаблюдения. На прогулочных площадках появятся качели, горки, беседки.

Напомним, в типовом здании детского сада на Сахалинской, 37а долгие годы работало дошкольное учреждение - садик №150. Однако много лет назад его отдали в аренду и долгое время использовали не по назначению. Последние 10 лет его занимала городская поисково-спасательная служба МЧС России, благодаря чему здание сохранилось в более-менее надлежащем виде.

Четыре года назад администрация города по заданию Игоря Пушкарёва начала работу по возврату бывших детских садов. И руководство ВГПСС было предупреждено о необходимости готовиться к переезду. Впрочем, угрозы оказаться на улице у этой важной для города службы, не было: спасателям предоставили помещения на Корнилова, 15, куда служба уже переехала.

Стоит отметить, что в настоящее время строительство и реконструкция зданий новых детских садов ведётся по ул. Светланская, 205а, Маковского, 201, Русской, 53, Нейбута, 47 б, Угрюмова, Некрасовская, 76а.