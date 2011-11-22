Шувалов раскритиковал новый фасад Владивостока

Первый зампред Правительства России Игорь Шувалов осмотрел дома по гостевому маршруту Владивостока. Глава города Игорь Пушкарев рассказал первому зампреду о тех работах, которые ведутся по ремонту фасадов во Владивостоке.

Федеральный центр поддерживает большую работу, которую ведет город по ремонту фасадов – и по линии Фонда ЖКХ и по программе «морской фасад» Владивостока. Ранее Игорь Шувалов дал поручение выделить городу дополнительно 1 млрд 380 миллионов рублей, эти средства были получены Владивостоком. Первый зампред правительства рассмотрит возможность дополнительного выделения Владивостоку еще 2 миллиардов рублей. Эти средства должны быть израсходованы максимально эффективно.

При этом Шувалов раскритиковал ряд отремонтированных фасадов домов, стоящих вдоль гостевого маршрута. Внешний вид владивостокских зданий приводится сейчас в порядок в рамках подготовки краевого центра к саммиту АТЭС 2012 года.

Особые нарекания Шувалова вызвали выкрашенные в охристый цвет пятиэтажки по проспекту 100-летия Владивостока. «Если это решения, предложенные архитекторами, то таких специалистов надо гнать, - сказал первый зампред правительства РФ главе Владивостока Игорю Пушкареву во время совещания, прошедшего в мэрии. – Нельзя приучать людей к плохому вкусу».

На программу «Морской фасад Владивостока» правительством из федерального бюджета было предусмотрено выделение 2,4 млрд рублей, еще более 1,3 млрд были дополнительно перечислены по личному распоряжению Игоря Шувалова весной 2011 года. Реконструкция фасадов жилых домов проводится и по федеральному закону № 185 за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ. За эти деньги администрация Владивостока, ответственная за реализацию проекта, должна привести в порядок несколько сотен жилых домов. Как доложил мэр Владивостока Игорь Пушкарев первому зампред правительства РФ Игорю Шувалову, курирующего подготовку города к международному форуму, в ближайшее время после реконструкции будут сданы 126 домов. К лету 2012 года все попавшие «в переделку» здания будут готовы.

Игорь Шувалов отметил, что реконструкция фасадов жилых домов должна проходить с учетом мнения их жильцов, выполняться качественно и с использованием современных строительных материалов. «Сейчас фасады некоторых домов после реконструкции выглядят так, как будто за них никто не брался», - заметил первый зампред правительства. Он поручил мэру Владивостока и губернатору Приморья не только активизировать отделочные работы, но и учитывать особенности городской среды, чтобы не испортить заложенный первыми архитекторами колорит морского города.

Напомним, что сегодня начался визит первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова в Приморье. Это его третий приезд в рамках подготовки федеральной программы «Экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья».