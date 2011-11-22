Рыбаки требуют отставки главы Росрыболовства Андрея Крайнего

Жители Владивостока, собравшиеся в воскресенье на главной площади города, поддержали всероссийскую акцию рыболовов «В защиту рыбаков, рыбы и водоемов, против беспредела на воде».

Пришедшие выразили свое отношение к проекту закона о любительском рыболовстве, в котором закрепляется принцип платности любительской рыбалки в России, сообщает ИА PrimaMedia.

Рыбаки – любители потребовали от властей господдержки любительскому рыболовству как самому массовому виду отдыха. Среди требований - предложения отправить в отставку руководителя Комитета по рыболовства Андрея КРАЙНЕГО, активно продвигающего идею платной рыбалки, запретить свободную продажу сетей, а промышленный лов взять под строгий государственный контроль.