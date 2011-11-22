Во Владивостоке появилась остановка по просьбе

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что с 21 ноября 2011 года вводится новая остановка общественного транспорта по адресу: ул. Фонтанная, 35.

Это сделано по многочисленным просьбам пассажиров. На участке автомобильной дороги уже установлен знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», а также нанесена соответствующая дорожная разметка. Наименование новой остановке пока не присвоено, но, по предварительной информации, она будет носить название «Фонтанная».