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Владивостокский Амурский залив соединил берега
Состоялась стыковка двух пролетов конструкции низководного моста «Де-Фриз - Седанка» во Владивостоке.
Таким образом, низководный мост-эстакада принял вид единой неделимой конструкции. Его протяженность составляет 4 километра 300 метров, ширина - около 24 метров. По проекту, новый мост будет иметь четыре полосы для движения.
Строители компании ТМК используют современные технологии, которые позволяют работать круглогодично в любую погоду. Это ускорило строительство объекта. Мост держится на 81 опоре.
Мост «Де-Фриз - Седанка» станет частью новой скоростной автомагистрали от поселка Новый до бухты Патрокл. Дорога обеспечит дублирующий выезд из Владивостока, который позволит разгрузить Федеральную магистраль М-60 в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского.
Мостостроители хоть и прошли главный рубеж, но работы не закончили: нужно уложить панели, заняться непосредственно устройством автомобильной дороги. Ввод низководного моста в эксплуатацию намечен на июнь 2012 года, одновременно с полным открытием новой трассы «Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл».
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