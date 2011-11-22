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Трансформация владивостокской милиции в полицию продолжается
Впервые участковые Владивостока отметили День сотрудника органов внутренних дел как работники полиции.
Об особенностях произошедших изменений «ЗР» рассказала заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку Антонина НОСКО, награжденная за службу нагрудным знаком «Лучший инспектор ПДН», почетной грамотой министра и юбилейными знаками.
- Как переаттестация и переход из милиции в полицию повлияли на состав участковых органов полиции Владивостока?
- Внеочередная переаттестация участковых проводилась до 1 августа. По её итогам все участковые были назначены на должности, ряд участковых назначен в другие подразделения полиции и проходят сейчас службу там. Сокращение штатов было незначительным, буквально на 1-2 человек. Спустя время несколько увеличился некомплект в связи с кадровыми перестановками: кто-то перевёлся в другие службы, кто-то ушёл на заслуженный отдых. Сейчас мы подбираем кадры уже в соответствии с новыми требованиями к полицейскому. Поэтому все желающие могут обращаться в кадровые подразделения.
- Произведена ли замена бланков с государственной символикой, атрибутов одежды и вывесок на зданиях участковых пунктов Владивостока?
- Уже поменяли символику на документах, прошла замена и всех печатей. Изменений атрибутов одежды пока не произошло. Проводится смена вывесок, так, участковый, или опорный, пункт сейчас называется пунктом полиции.
- Как часто проводится проверка знания сотрудниками полиции нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность?
- Проверка проводится ежеквартально. Очередную прошли буквально в конце октября. У нас есть боевая служебная подготовка, в рамках которой мы изучаем новые нормативные акты, как общероссийские, так и служебные.
- Проводится ли мониторинг морально-психологического состояния участковых для предупреждения происшествий?
- Проводится регулярно - один раз в полгода. Этим занимается психологическая служба, которая находится при УМВД России по г. Владивостоку.
- В каких районах города самые большие нагрузки на участковых?
- В самых густонаселённых - Ленинском и Первомайском районах. Наиболее типичные конфликты - это так называемые, пьяные разборки между соседями или внутри семьи и конфликты на бытовой почве. И дело не в том, много их или мало, люди чаще всего жалуются участковому либо вызывают полицию, но затем отказываются писать заявление, и получается ложный вызов. За который, кстати, предусмотрена административная ответственность. Вот и получается, что и работы очень много, но она не всегда результативная.
- Осталась ли служба по делам несовершеннолетних?
- Отделение по делам несовершеннолетних в ходе реорганизации объединилось со службой участковых. Сейчас в органах внутренних дел есть одна объединённая служба - отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.
- Каковы тенденции по подростковой преступности?
- На протяжении последних двух лет у нас идёт снижение уровня подростковой преступности. Во-первых, есть снижение преступности как таковое, и есть снижение по более тяжким преступлениям. В основном подростки совершают незаконные хищения имущества - это либо кража, либо грабёж; чаще всего эти преступления связаны с сотовыми телефонами.
- Детей-наркоманов держат на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних или передают в службу по нарконадзору?
-Профилактическую работу с данной категорией несовершеннолетних осуществляют инспектора по делам несовершеннолетних. Основной документ, на основании которого мы ставим на учёт этих детей, - это медицинское заключение. О таких детях знают. Подразделение по наркоконтролю ведет свою работу, но плотную работу выполняют инспектора по делам несовершеннолетних.
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