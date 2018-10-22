В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение

Такое в мировой судебной практике вряд ли встретишь

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил очередной пост в социальных сетях. В нем он поведал о ходе рассмотрения своего дела и, в частности, новациях, которые решил применить судья.

«Я уже писал, что на прошлом заседании судья выбрал новую форму работы. И теперь, прежде чем защита начнет высказываться по своему делу, она должна сначала в виде ходатайства согласовать с ним и с обвинением материалы, с которыми планирует выступить в суде. Он хочет, чтобы обвинение решало, что нам можно оглашать… Но нас это категорически не устраивает.

Мы понимаем, что не обязаны ходатайствовать о представлении доказательств своей невиновности. И отказ защите в оглашении материалов - это нарушение закона и наших прав.

Поэтому в этот раз мы принесли письменные возражения о том, что наши вопросы свидетелям, которых ранее допросило обвинение, были необоснованно сняты, и заявили о необъективности суда.

Кроме того, мы считаем, что предоставлены не все материалы дела (на некоторые материалы есть ссылка в деле, но сами по себе они отсутствуют), поэтому передали суду ходатайство об ознакомлении с дополнительными материалами. Но по мнению прокуроров, оснований для запроса нет, и судья оставил ходатайство без удовлетворения.

Мы подготовили список материалов, которые не оглашались, но которые с точки зрения защиты важны и принципиальны, свидетельствующие, в том числе, о нашей невиновности. Прокуроры сказали, что не против оглашения этих материалов в той части, в которой они не исследовались. А по поводу того, относятся ли они к делу, решат после того, как мы заявим ходатайство на их оглашение. Вот такие изощрённые и бессовестные методы работы стороны обвинения. Такими темпами скоро мы будем ходатайствовать о ходатайстве. Которые тоже, скорее всего, будут отклоняться.

Обратили внимание, что я часто пишу о нарушениях?! Потому что здесь нарушение - это норма. Это такой парадокс системы. И за 2,5 года процесса я уже ничему не удивляюсь».