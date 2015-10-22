Безвизовый режим во Владивостоке заработает с 1 января 2016 года

Безвизовый восьмидневный въезд на территорию Свободного порта Владивосток будет разрешен с 1 января 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе совещания в первом казино интегрированной развлекательной портной зоны Приморье «Tigre de Crista». В совещании принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Юрий Трутнев отметил, что работа над проектом самого большого в России казино началась еще задолго до вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток, и сегодня инвестиционный климат в крае значительно улучшился.

«Уверен, что территория Приморского края конкурентна, и со вступлением в силу закона о Свободном порте Владивосток инвестиционном привлекательность региона возросла. Мы будем делать все необходимое, чтобы обстановка для бизнеса здесь была максимально комфортной», – подчеркнул он.

Так, в режим Свободного порта Владивосток предусматривает безвизовый въезд на его территорию и нахождение в течение восьми дней. По словам Юрия Трутнева, это положение вступит в силу уже через три месяца.

«С 1 января 2016 года будет разрешено пребывание иностранных граждан на территории Свободного порта в течение восьми дней. Что касается других условий, то они будут вводиться постепенно. Законом предусмотрен также режим свободной таможенной зоны. Эту работу необходимо отладить. Я поручу заместителю министра по развитию Дальнего Востока Александру Осипову ускорить этот процесс», – отметил Юрий Трутнев.

Напомним, первым резидентом Свободного порта Владивосток стала «Тихоокеанская инвестиционная компания». Она планирует построить в Славянке пятизвездочную гостиницу с объемом инвестиций около пяти миллиардов рублей.

По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, представители российского и иностранного бизнеса проявляют большой интерес к Свободному порту Владивосток.

«Интерес к закону огромный как у российских, так и у иностранных инвесторов. В том числе, большую заинтересованность проявили участники Первого Восточного экономического форума, а также Второго Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине», – отметил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что потенциальные резиденты Свободного порта Владивосток заявляют не только новые проекты, но и уже существующие перспективные для дальнейшего развития.

«Сейчас нам нужно продумать, как разделить новые компании и уже существующие с точки зрения налогообложения», – акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, документ о создании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток утвержден 4 сентября 2015 года распоряжением Правительства РФ. Возглавил совет заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В состав Наблюдательного совета вошли не только руководители федеральной исполнительной власти, но и глава Приморского края Владимир Миклушевский, а также главы тех муниципалитетов региона, которые входят в состав Свободного порта Владивосток. В совет также включены – руководитель корпорации развития Дальнего Востока, представители организаций профсоюзов и объединений работодателей.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим порто-франко будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края: это Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, партизанский, Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы края, включая их морские акватории. Общая площадь свободной зоны составит 28,4 тысячи квадратных километров, на которой проживает 1,4 миллиона человек.

Фото Андрея САВИНА.