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Ректор ДВФУ Сергей Иванец поздравляет студентов, преподавателей и сотрудников с Днем университета

22 Октября 2012, 16:55 | Владивосток

Дорогие студенты! Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники Дальневосточного федерального университета!

Рад поздравить всех вас с замечательным праздником – Днем университета! Корни его уходят глубоко в историю развития высшего образования на Дальнем Востоке. Но история творится и сегодня, и мы с вами причастны к ней. Это и почетно, и ответственно.

Дальневосточный федеральный университет был создан путем объединения четырех ведущих вузов региона полтора года назад. Для огромной организации это небольшой срок, когда еще рано говорить о ее принципиальном качественном развитии. Это – непростой период становления, который мы с вами проходим вместе, и я благодарен всем, кто сегодня прилагает немалые усилия и не жалеет времени для того, чтобы ДВФУ действительно стал лучшим не только на Дальнем Востоке, но и в стране, и в мире! Нам уже есть чем гордиться: в университет охотно приезжают работать известные иностранные профессора и исследователи, приходят учиться талантливые ребята, которые выдерживают серьезный конкурс; наши преподаватели и сотрудники активно пользуются возможностью повышения квалификации, отправляясь на стажировки в известные вузы России и других стран.

День университета – еще один повод сказать вам, дорогие студенты и коллеги: вы – главная ценность вуза! Уверен, что интеллектуальный потенциал Дальневосточного федерального университета в ближайшие годы раскроется во всей полноте, а вуз войдет в список лучших университетов мира в соответствии с целями Программы развития. Именно отсюда, из Владивостока, будут распространяться в АТР новые технологии; здесь будут процветать самобытные научные школы; к нам будут приезжать коллеги из ведущих университетов, а наши выпускники обязательно будут востребованы – в первую очередь, в Дальневосточном регионе, экономика которого стремительно развивается.

Итак, 23 октября у нас с вами праздник. На праздник принято делать подарки. А какой подарок для студента лучший? Возможность передохнуть между лекциями и семинарами! Поэтому 24 октября в ДВФУ объявляется днем, свободным от учебы. С праздником, друзья!

Ректор ДВФУ Сергей Иванец



Автор: Пресс-служба ДВФУ
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