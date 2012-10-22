Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ректор ДВФУ Сергей Иванец поздравляет студентов, преподавателей и сотрудников с Днем университета
Дорогие студенты! Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники Дальневосточного федерального университета!
Рад поздравить всех вас с замечательным праздником – Днем университета! Корни его уходят глубоко в историю развития высшего образования на Дальнем Востоке. Но история творится и сегодня, и мы с вами причастны к ней. Это и почетно, и ответственно.
Дальневосточный федеральный университет был создан путем объединения четырех ведущих вузов региона полтора года назад. Для огромной организации это небольшой срок, когда еще рано говорить о ее принципиальном качественном развитии. Это – непростой период становления, который мы с вами проходим вместе, и я благодарен всем, кто сегодня прилагает немалые усилия и не жалеет времени для того, чтобы ДВФУ действительно стал лучшим не только на Дальнем Востоке, но и в стране, и в мире! Нам уже есть чем гордиться: в университет охотно приезжают работать известные иностранные профессора и исследователи, приходят учиться талантливые ребята, которые выдерживают серьезный конкурс; наши преподаватели и сотрудники активно пользуются возможностью повышения квалификации, отправляясь на стажировки в известные вузы России и других стран.
День университета – еще один повод сказать вам, дорогие студенты и коллеги: вы – главная ценность вуза! Уверен, что интеллектуальный потенциал Дальневосточного федерального университета в ближайшие годы раскроется во всей полноте, а вуз войдет в список лучших университетов мира в соответствии с целями Программы развития. Именно отсюда, из Владивостока, будут распространяться в АТР новые технологии; здесь будут процветать самобытные научные школы; к нам будут приезжать коллеги из ведущих университетов, а наши выпускники обязательно будут востребованы – в первую очередь, в Дальневосточном регионе, экономика которого стремительно развивается.
Итак, 23 октября у нас с вами праздник. На праздник принято делать подарки. А какой подарок для студента лучший? Возможность передохнуть между лекциями и семинарами! Поэтому 24 октября в ДВФУ объявляется днем, свободным от учебы. С праздником, друзья!Ректор ДВФУ Сергей Иванец
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы