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Во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погодных условий

22 Октября 2012, 13:23 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 22 октября, со второй половины дня и до завтрашнего утра во Владивостоке прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

Ожидается сильный дождь с количеством осадков до 45-50 миллиметров за 12 часов, что может составить до половины месячной нормы. Он будет сопровождаться штормовым ветром порывами до 23-25 метров в секунду.

Все соответствующие аварийно-спасательные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Руководителям предприятий всех видов собственности рекомендовано организовать на этот период дежурства, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, а также провести мероприятия, исключающие подтопление оборудования. Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефонам 2-222-333, 2-614-033, 2-614-372 (факс).

Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока также предупреждает жителей и гостей города об опасности нахождения в указанный период времени вблизи рекламных щитов, строительных конструкций, электролиний, высоких деревьев, так как существует вероятность их сноса и обрыва порывами ветра.

Не рекомендуется также планировать выезды на природу и морское побережье. Водителям и пешеходам при этом необходимо быть готовыми и к возможным подтоплениям в ряде районов города. Могут отменяться рейсы катеров и паромов, информация о них будет сообщаться по телефонам справочной службы ООО «Мортранс» - 249-79-51 и 249-65-58.

В случае усиления ливня, по информации КГУП «Примводоканал», может быть произведен плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ, в связи с чем возможно подтопление пойм рек Седанка и Богатая, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Эти сложные погодные условия будут также сопровождаться понижением температуры воздуха до минусовых значений к ночи и завтрашнему утру, что может вызвать гололедные явления на дорогах Владивостока и пригорода. Поэтому водителям автотранспорта рекомендовано поменять авторезину на зимнюю.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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