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Пояс Богородицы будет находиться во Владивостоке 3 дня
Одним из главных направлений деятельности фонда является принесение в пределы Русской Православной Церкви великих христианских святынь.
За последние 10 лет в Россию и сопредельные государства были принесены мощи Андрея Первозванного, апостола Луки, десница Иоанна Крестителя, мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, сообщают "ЗР" во Владивостокской епархии.
Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и из поколения в поколение хранились в Палестине. При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) драгоценный ковчег с поясом Богородицы перенесли в Константинополь. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось.
«Тысячи паломников посещают греческую Ватопедскую обитель только для того, чтобы помолиться перед этой святыней, облобызать часть одежды Пресвятой Богородицы. Люди молятся перед Поясом Богородицы об исцелении от болезней. Многие неизлечимые болезни, в том числе онкологические, отступают по горячим молитвам людей перед этой святыней. В Ватопедском монастыре изготавливаются небольшие копии этого пояса, и известно, что некоторые женщины, страдающие бесплодием, носят такие пояски. И если это ношение сопровождается покаянием, горячей молитвой, крепкой верой, то в очень многих случаях, которые зафиксированы, молитва достигала Престола Царицы Небесной и женщины могли родить детей», - рассказал Патриарх Кирилл.
Пояс Богородицы будет находиться в Приморской митрополии во Владивостоке 29 октября-1 ноября.
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