Автобусы маршрута №95 во Владивостоке поедут куда подальше

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о продлении с сегодняшнего дня, 22 сентября, автобусного маршрута № 95 «Микрорайон «Снеговая Падь» – Тухачевского - Суханова».

Теперь его конечной (и, соответственно, начальной) остановкой станет «Поликлиника № 9», расположенная по адресу: ул. Адмирала Горшкова, 3. Это решение принято по просьбам жителей микрорайона и в результате мониторинга, проведенного специалистами управления транспорта.

В настоящее время перевозки пассажиров по маршруту № 95 осуществляют четыре автобуса марки «Фольксваген» муниципального предприятия ВПОПАТ-1.

При этом специалисты управления транспорта продолжают принимать сигналы и пожелания горожан о работе автобусных маршрутов по телефону 2-614-334. Предложения можно направлять и на короткий номер 25125 в виде бесплатного SMS – сообщения, начинающегося со слова АВТОБУС. Эти предложения обязательно будут учтены при разработке и совершенствовании новых и уже действующих маршрутов городских пассажирских автобусов.

Реформа городского общественного транспорта, объявленная главой Владивостока Игорем ПУШКАРЁВЫМ, продолжается.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.