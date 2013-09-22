Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке готовы к запуску "хоккейные" электропоезда
Во Владивостоке с 27 сентября, в дни проведения домашних игр ХК «Адмирал», компания «Экспресс Приморья» запускает дополнительные «хоккейные» электропоезда для болельщиков.
Электропоезда будут работать в режиме экспрессов на линии «Владивосток-Спутник-Угольная» со следующими остановками: Владивосток (Ж.Д. Вокзал), Первая Речка, Моргородок, Вторая Речка, Спутник.
В обратном пути следования электропоезда следуют со следующими остановками: Угольная, Спутник, Вторая Речка, Моргородок, Первая Речка, Владивосток (Ж.Д. Вокзал).
Помимо этого, в случае увеличения пассажиропотока и возможных изменениях в продолжительности матчей, компания не исключает возможности запуска дополнительного электропоезда от станции «Угольная» до Владивостока на обратную доставку болельщиков с отправлением от остановки «Спутник» в 23.30.
Стоимость проезда на «хоккейных» электричках соответствует общей тарифной сетке. Цена билета от станции «Владивосток» до оп. «Спутник» остается прежней и составляет 55 рублей.
Для удобства любителей хоккея компания «Экспресс Приморья» организует продажу билетов на электропоезда в холле КСК «Фетисов-Арена», сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба "Экспресс Приморья".
Пока остается открытым вопрос об организации движения автобусов от остановки электропоездов «Спутник» до КСК «Фетисов-Арена» в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры в районе Ледового дворца. В частности не готовы пешеходные дорожки вдоль федеральной трассы. Также не соответствует нормам безопасности нижняя дорога, идущая вдоль федеральной трассы от КСК «Фетисов-Арена» до разворота под автодорожным мостом.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Крымский мост возводили, опираясь на опыт строительства Русского моста
- Во Владивостоке перенесут остановку общественного транспорта
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
- Во Владивостоке установят тарифы на проезд в общественном транспорте на следующий год
- Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами
- Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
- Новый чартерный рейс может связать Приморье с Республикой Корея
- В субботу движение транспорта на ряде улиц Владивостока ограничат
- Во Владивостоке начался ремонт дороги на улице Верхнепортовой
Новости раздела
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Ну-ну!