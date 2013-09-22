Во Владивостоке готовы к запуску "хоккейные" электропоезда

Во Владивостоке с 27 сентября, в дни проведения домашних игр ХК «Адмирал», компания «Экспресс Приморья» запускает дополнительные «хоккейные» электропоезда для болельщиков.

Электропоезда будут работать в режиме экспрессов на линии «Владивосток-Спутник-Угольная» со следующими остановками: Владивосток (Ж.Д. Вокзал), Первая Речка, Моргородок, Вторая Речка, Спутник.

В обратном пути следования электропоезда следуют со следующими остановками: Угольная, Спутник, Вторая Речка, Моргородок, Первая Речка, Владивосток (Ж.Д. Вокзал).

Помимо этого, в случае увеличения пассажиропотока и возможных изменениях в продолжительности матчей, компания не исключает возможности запуска дополнительного электропоезда от станции «Угольная» до Владивостока на обратную доставку болельщиков с отправлением от остановки «Спутник» в 23.30.

Стоимость проезда на «хоккейных» электричках соответствует общей тарифной сетке. Цена билета от станции «Владивосток» до оп. «Спутник» остается прежней и составляет 55 рублей.





Для удобства любителей хоккея компания «Экспресс Приморья» организует продажу билетов на электропоезда в холле КСК «Фетисов-Арена», сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба "Экспресс Приморья".

Пока остается открытым вопрос об организации движения автобусов от остановки электропоездов «Спутник» до КСК «Фетисов-Арена» в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры в районе Ледового дворца. В частности не готовы пешеходные дорожки вдоль федеральной трассы. Также не соответствует нормам безопасности нижняя дорога, идущая вдоль федеральной трассы от КСК «Фетисов-Арена» до разворота под автодорожным мостом.

ZRPRESS.RU, Владивосток.