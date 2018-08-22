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Экс-мэр Владивостока рассказал о личном

22 Августа 2018, 11:58 | Владивосток

Но не забыл и об общественном

В соцсетях появился новый пост экс-мэра Игоря Пушкарёва:

«В этом году 35 лет исполняется детскому центру «Океан». Хорошее какое название у детского лагеря. Правильное. Много лет назад, когда я впервые приехал во Владивосток и увидел море – я был очарован и сразу для себя решил, что жить нужно здесь - у моря. Я честно старался и работал для того, чтобы осуществить свою мечту. Через некоторое время, когда я переехал во Владивосток и твердо обосновался здесь, мне захотелось показать и «поделиться» морем с теми, кто никогда его не видел, и я стал приглашать на экскурсии во Владивосток детей с моей малой родины - из Забайкалья. В основном это были школьники, которые делали успехи в учёбе и победители всевозможных соревнований и олимпиад. Потом появилась идея не просто привозить детей во Владивосток и знакомить их с приморской столицей, а дарить им путёвки в «Океан».

Это был и есть один из лучших моих личных проектов. Когда были возможность и время я встречался с этими ребятами, видел их счастливые глаза и улыбки на лице и это меня радовало и воодушевляло. Уже более чем за 15 лет, такие путешествия для детей из глубинки Забайкалья: села Новый Олов и посёлка Вершино-Дарасунский, стали традицией - они знают, что за успехи и стремления их ждут солёное Японское море и всероссийский детский центр «Океан». Море и океан)) И я надеюсь, что многих ребят этот «дуэт» вдохновил на свои мечты, на правильные дела и поступки, утвердил веру в себя и просто подарил незабываемые мгновенья.

Спасибо руководству «Океана» за праздник, который они дарят детям, за любовь и трепетное отношение к своей работе. Благодаря вам у «Океана» есть душа. Дальнейшего вам развития, новых перспектив и много-много юных гостей!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дело  прокурор  статья  Пушкарёв  УК  адвокат  суд  мэр 



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