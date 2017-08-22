Генконсульство США во Владивостоке будет заниматься только культурой и разведкой

Посольство США в России с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз во всех российских регионах. Такое сообщение появилось на сайте дипмиссии. Американская сторона заявила, что это решение связано «с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявление Вашингтона подчеркнул, что Москва «не будет срывать зло на американцах».

Соединённые Штаты, сообщает портал «Правдоруб», с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Об этом сообщается на сайте американского посольства. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве», — говорится в сообщении.

Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России приостанавливается на неопределённый срок, а ранее назначенные собеседования отменяются.

«Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления», — уточняется на сайте американской дипмиссии.

По прогнозам Госдепа, россиянам придётся ждать вызова на собеседование для оформления визы в США почти три месяца.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда защите госсуверенитета Андрей Климов назвал ограничение работы посольства США в РФ демаршем и подчеркнул, что ответ России «не заставит себя ждать» и будет зеркальным.

Отреагировал на дипломатический демарш и глава российского внешнеполитического ведомства. На совместной пресс-конференции в Москве со своим египетским коллегой Сергей Лавров сказал, что «Россия изучит решение США приостановить выдачу виз россиянам».

Как заявил глава МИД РФ, российский ответ не затронет простых американцев.

«Насчёт наших ответных действий. Как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Могу сказать только одно — мы не будем срывать зло на американских гражданах», — отметил Лавров.

Также американское посольство и консульство США в Санкт-Петербурге отменили приём заявлений от граждан Белоруссии и предложили им проходить собеседования в посольствах Соединённых Штатов в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

«Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют приём заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», — говорится в сообщении посольства США.

По версии посольства США, приостановка выдачи виз — это ответная мера на сокращение численности американской дипмиссии в России. Напомним, что 30 июля президент России Владимир Путин заявил, что страну должны покинуть 755 человек из американской дипмиссии США. Это был зеркальный ответ на антироссийские санкции Вашингтона.

«Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам», — говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

При этом надо отметить, что Россия достаточно долго не предпринимала ответных шагов на недружественные меры американской стороны. На высылку накануне Нового года 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско Москва ответила миролюбивым приглашением детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремле. Также РФ не предпринимала никаких шагов в ответ на «экспроприацию» российской дипломатической собственности — двух дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Указы о дачах и высылке дипломатов были подписаны Бараком Обамой накануне его ухода с поста президента США в отместку за проигрыш Хилари Клинтон. И существовала надежда, что с приходом к власти нового главы Белого дома ситуация изменится.

Однако при Дональде Трампе США сделали ещё один шаг к ухудшению двусторонних отношений: конгресс одобрил новый законопроект об антироссийских санкциях. И только тогда последовал симметричный ответ Москвы.

«Когда администрация Обамы, уже в состоянии агонии, желая абсолютно подорвать перспективы российско-американских отношений при новой администрации, ввела в конце прошлого года жёсткие санкции, потребовав высылки наших дипломатов, отобрав абсолютно незаконно с нарушением всех международных прав российскую собственность, мы не стали отвечать. А ответили только, когда конгресс в русофобском раже принял новый, достаточно широкий набор санкций», — прокомментировал ситуацию Лавров.

По словам профессора Академии военных наук Сергея Судакова, в дипломатии всегда проводят симметричные меры, чтобы сохранить окно возможностей и избежать точки невозврата. Однако американцы сейчас явно стремятся эту точку пройти.

«Идёт продолжение большой дипломатической войны. Американцы понимают, что российские действия, когда мы сократили присутствие американской дипмиссии на 755 человек, были вполне обоснованными, — отметил в беседе с RT Судаков. — И тем не менее продолжают «отвечать».

Эксперты полагают, что главная цель ограничительных мер со стороны американской дипмиссии — российские граждане.

«США шаг за шагом собираются проводить войну, направленную против граждан России. Это как санкции, которые действуют на уровне жизни населения. Сейчас они пытаются делать всё, чтобы отношения на уровне рядовых граждан очень сильно испортились», — подчеркнул Судаков.

Сергей Лавров отметил, что ограничительные меры посольства США направлены, в частности, на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России.

«Первое впечатление — что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная — это логика тех, кто организует «цветные революции», и это инерция администрации Обамы в чистом виде», — сказал Лавров.

По мнению Судакова, недружественные шаги США обусловлены предстоящими в России президентскими выборами.

«Делается это потому, что за 90 дней до выборов в разных странах США используют «матрицу революции». Делают всё, чтобы недовольство граждан, которые собирались поехать в США и не смогли этого сделать, вылилось в молчаливый протест», — пояснил эксперт.

Как считает Судаков, конфронтация может зайти довольно далеко. «Консульства перестанут существовать и в России, и в США, и останутся только посольства в Москве и Вашингтоне», — считает эксперт.