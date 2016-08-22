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Во Владивостоке сегодня перекроют автодорогу п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл

22 Августа 2016, 08:19 | Владивосток

В понедельник, 22 августа, во Владивостоке будут временно ограничены движение и парковка транспорта по автодороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл от автомобильной развязки в районе улицы Снеговой до развязки в районе улицы Фадеева. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу мэрии, ограничение будет действовать с 9 до 13 часов.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, на указанном участке пройдут занятия по отработке слаженности действия оперативных служб и ведомств при совершении ДТП с участием детей.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для объезда указанного участка рекомендовано использовать автодороги, проходящие по улицам Снеговой, Деревенской, Стрелочной, Луговой, Светланской, Новоивановской, Спортивной, Фадеева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: седанка  перекрывать дорогу  дорога  Патрокл  ГИБДД 



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Комментарии

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