Во Владивостоке сегодня перекроют автодорогу п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл

В понедельник, 22 августа, во Владивостоке будут временно ограничены движение и парковка транспорта по автодороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл от автомобильной развязки в районе улицы Снеговой до развязки в районе улицы Фадеева. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу мэрии, ограничение будет действовать с 9 до 13 часов.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, на указанном участке пройдут занятия по отработке слаженности действия оперативных служб и ведомств при совершении ДТП с участием детей.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для объезда указанного участка рекомендовано использовать автодороги, проходящие по улицам Снеговой, Деревенской, Стрелочной, Луговой, Светланской, Новоивановской, Спортивной, Фадеева.