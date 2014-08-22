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В школы Владивостока придет на 1000 первоклассников больше, чем планировалось

22 Августа 2014, 13:17 | Владивосток

Более 5 700 первоклассников сядет в этом учебном годы за парты в муниципальных школах Владивостока. Это на тысячу учащихся, или почти на 20% больше, чем ожидалось по предварительным прогнозам специалистов.

«Такой рост связан, в первую очередь, с повышением привлекательности муниципальных школ: по наблюдениям специалистов, родители стали предпочитать частным образовательным учреждениям – наши городские школы. Качество образование здесь высокое, условия - комфортные, обучение бесплатное. К примеру, все муниципальные школы оснащены интерактивными досками, в некоторых такие доски установлены в каждом кабинете. Всего их в городе более 500, - отмечает начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Людмила Крупина. - Конечно, во Владивостоке в последние несколько лет ежегодно растет рождаемость. К примеру, по данным Приморскстата, в 2013 году в городе родилось 6 969 малышей, что на 260 больше, чем в 2012 году. Но это все же второстепенный фактор: главной причиной прироста числа первоклассников в муниципальных школах мы считаем повышение качества образовательных услуг».

Отметим, что прием детей в первые классы еще не завершен. До 5 сентября ведется набор детей в первые классы без регистрации по месту жительства в городе Владивостоке. Таким образом, в школы Владивостока ожидается еще приход малышей, которые в этом году впервые пойдут в школу.

В целом количество учащихся в учреждениях общего образования краевой столицы составит более 47 тысяч ребят.

Всего количество школ, принимающих первоклассников во Владивостоке, - 77.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: первоклассник  ег  школа  парта 



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