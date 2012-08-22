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На остановках Владивостока появятся электронные табло

22 Августа 2012, 15:04 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа, ZRPRESS. Девять электронных табло установлено во Владивостоке на остановках общественного транспорта. Четыре экрана из девяти появилось в обоих направлениях на остановке 100-летия Владивостока, три – в центре и два на железнодорожном вокзале.

Благодаря информационным экранам жители и гости города смогут узнавать о времени прибытия того или иного маршрута, также табло дополнено данными о температуре воздуха и текущем времени. На этой неделе планируется запуск электронных табло в тестовом режиме.

Стоит отметить, что работа по оснащению остановок общественного транспорта электронными табло не заканчивается, сразу после завершения реконструкции остановочного комплекса на площади Семеновской здесь тоже появятся полезные для пассажиров экраны, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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