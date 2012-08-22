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Владивосток пополняется скверами

22 Августа 2012, 10:57 | Владивосток

За минувшую неделю Владивосток пополнился еще двумя ухоженными и благоустроенными скверами. Завершилась реконструкция в сквере Ленина, также теперь можно прогуляться по новеньким аллеям Чеховского сквера, что возле гостиницы «Владивосток». Эти работы вошли в программу главы Владивостока Игоря ПУШКАРЁВА «Морской фасад Владивостока».

В сквере Ленина на привокзальной площади вымостили дорожки, обновили лестницы и изгороди, сделали оригинальные навесы над скамейками, привели в порядок скульптуру вождя.

Уютным и нарядным получился и сквер Чехова – всяк, кто гуляет по Набережной, сможет отдохнуть в тени его деревьев. К слову, на церемонию открытия на встречу с мэром Владивостока пожаловали сами чеховские персонажи – артисты в костюмах 19 века.

5ffrtf47169.jpgВ планах администрации города – установить здесь в ближайшие год-два памятник Чехову. И выбор этого места не случаен, как и само название сквера, которое появилось по инициативе горожан и закреплено официально комиссией по городской топонимике. Дело в том, что, согласно историческим источникам, примерно с этого места Антон Павлович любовался Амурским заливом во время своего приезда во Владивосток и наблюдал за китом, который «ходил по бухте и плескал хвостищем».

Всё ближе к завершению и другие работы по благоустройству. Немного потрудиться осталось на Спортивной гавани – здесь уже практически вымощены все аллеи, отремонтированы пирсы, парапет. Практически готова лестница, которая идет от океанариума к сооружениям Владивостокской крепости. Радует горожан и гостей чудесный большой музыкальный фонтан, как и «гирлянда» маленьких вдоль Арбата.

Строители заканчивают ремонт подземных пешеходных переходов в центре города и на Покровском парке. Скоро во всем блеске предстанет и жемчужина исторического центра – подпорная стена у «Серой лошади». Здесь восстановлена даже скульптура каменного фонтанчика. В сочетании с отреставрированным зданием, которое приобрело свой исторический едва уловимый розовый оттенок, здесь получится отличное место для прогулок. А вот стену на Партизанском проспекте – тоже с балюстрадой, балясинами и вазонами – строители уже сдали.

Тем временем в администрации уже полным ходом началось планирование объектов благоустройства на будущий год. В список войдут новые скверы в более отдаленных от центра районах. Есть планы создать новую прогулочную набережную вдоль Амурского залива – от Токаревской кошки до Второй Речки, запроектировать дорогу к самому Токаревскому маяку и многие другие нужные объекты. Реализация всего этого, конечно, будет зависеть от возможностей городского бюджета. В любом случае – все достижения начинаются с планов. Тем более, владивостокцы уже знают: многое из того, что еще недавно казалось невозможным, потихоньку становится реальностью.

Юрий Рогов, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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