Владивостокские мосты: все по фен-шуй

2012 год по праву можно назвать эпохальным в истории развития Владивостока. Потому что именно в этот год произошли события, которые на ближайшие десятилетия зададут темп развития территории.

В фэн-шуй одним из главных понятий считается словосочетание «шэн-ци» или конструктивная сторона дыхания Вселенной. Шэн-ци даёт заряд энергии развития окружающей территории. Все известные обстоятельства подготовки города к саммиту можно считать зарядом Шэн-ци, и соответственно горожане вправе ожидать динамичного и гармоничного развития форпоста России.

Владивосток является форпостом России на Востоке или фасадом (лицевой стороной) страны на восточных рубежах. Согласно фэн-шуй, красивый, ухоженный, приглашающий фасад притягивает в дом благотворную, счастливую энергию. Красивый фасад Владивостока незамедлительно положительно скажется на обитателях территории и региона. Благоприятный фасад как воронка притягивает положительную энергию, в т.ч. и инвесторов со всего мира.

Евгений ЦВЕЛЕВ.

«Золотой Рог».