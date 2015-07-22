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Во Владивостоке на выходных ожидаются дожди
Солнечные деньки будут радовать приморцев лишь до пятницы. К концу недели погода испортится – будет пасмурно, дождь и грозы. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода.
Температурный фон по-прежнему сохраняется высокий, +27…+30 °C, на побережье из-за облачности будет прохладнее — +19…+24 °C.
В ближайшие сутки атмосферное давление продолжит медленно падать, а с запада приблизятся фронтальные разделы. Край будет по-прежнему находиться в их теплой воздушной массе. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +12 °C до +21 °C, днем в континентальных районах от +27 °C до +34 °C, на побережье от +18 °C до +25 °C. Местами пройдут кратковременные дожди, на побережье ночью и утром туман.
Сегодня во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +17…+19 °C, днем +20…+23 °C.
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