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Владивостокцы могут попробовать себя в роли машиниста поезда на специальных тренажерах (Фоторепортаж)
У жителей Владивостока есть всего 3 дня, чтобы успеть побывать на интересной выставке. С 21 по 23 июля на железнодорожном вокзале можно будет посетить экспозицию передвижного выставочно-лекционного комплекса РЖД. Она будет интересна как детям, так и взрослым. Дети будут любоваться моделями поездов и макетом сети железной дороги, а также смогут испробовать себя в роли машиниста или гонщика «камаза» на специальных тренажерах.
Как сообщил корр. «ЗР», который увидел все сегодня собственным глазами, для взрослых посетителей интересна будет и другая часть выставки – макеты различных современных и технологичных приспособлений, используемых РЖД.
Так, например, в «экологическом» и «нанотехнологичном» вагонах можно увидеть макеты новейших лабораторий, солнечных батарей, светодиодных ламп. На практике ощутить разницу между обычными вещами и их нанотехнологичными аналогами, от обычных оконных стекол и кевларовых бронежилетов до макета ядерного реактора.
Напомним, передвижной выставочно-лекционный комплекс был запущен 3 августа 2011 года на Рижском вокзале г. Москвы. Экспозиции поезда созданы с участием ведущих компаний рынка инновационной продукции – «Роснано» и «Росатом». Поезд, с постоянно обновляемой экспозицией, регулярно курсирует по всей сети железных дорог России.
Во Владивостоке все вагоны можно осмотреть самостоятельно, но лучше пройти экскурсию с группой и экскурсоводами – сотрудниками поезда.
Время работы экспозиции с 10 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14.
Входной билет стоит всего 70 рублей, пенсионерам и посетителям до 18 лет - бесплатно.
Максим ГАНКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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