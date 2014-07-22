www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивостокцы могут попробовать себя в роли машиниста поезда на специальных тренажерах (Фоторепортаж)

22 Июля 2014, 15:55 | Владивосток

У жителей Владивостока есть всего 3 дня, чтобы успеть побывать на интересной выставке. С 21 по 23 июля на железнодорожном вокзале можно будет посетить экспозицию передвижного выставочно-лекционного комплекса РЖД. Она будет интересна как детям, так и взрослым. Дети будут любоваться моделями поездов и макетом сети железной дороги, а также смогут испробовать себя в роли машиниста или гонщика «камаза» на специальных тренажерах.

Как сообщил корр. «ЗР», который увидел все сегодня собственным глазами, для взрослых посетителей интересна будет и другая часть выставки – макеты различных современных и технологичных приспособлений, используемых РЖД.

Так, например, в «экологическом» и «нанотехнологичном» вагонах можно увидеть макеты новейших лабораторий, солнечных батарей, светодиодных ламп. На практике ощутить разницу между обычными вещами и их нанотехнологичными аналогами, от обычных оконных стекол и кевларовых бронежилетов до макета ядерного реактора.

Напомним, передвижной выставочно-лекционный комплекс был запущен 3 августа 2011 года на Рижском вокзале г. Москвы. Экспозиции поезда созданы с участием ведущих компаний рынка инновационной продукции – «Роснано» и «Росатом». Поезд, с постоянно обновляемой экспозицией, регулярно курсирует по всей сети железных дорог России.

Во Владивостоке все вагоны можно осмотреть самостоятельно, но лучше пройти экскурсию с группой и экскурсоводами – сотрудниками поезда.

Время работы экспозиции с 10 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14.

Входной билет стоит всего 70 рублей, пенсионерам и посетителям до 18 лет - бесплатно.

Максим ГАНКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: выставка  ржд 
               



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru