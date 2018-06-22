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Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"

22 Июня 2018, 12:51 | Владивосток

Завтра, 23 июня, в районе улицы Токаревская кошка, 1 состоится торжественное закрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке. На мероприятие приглашаются жители и гости приморской столицы. Начало в 14 часов, вход для всех желающих свободный.

«На закрытии фестиваля ожидается награждение победителей, вручение призов, банкет от одного из ресторанов города с блюдами из симы, а также общение и обмен рыболовным опытом, – рассказал один из организаторов Александр Онуприенко. – Также состоится конкурс на самое вкусное блюдо из лосося. Рыба может быть приготовлена любым способом, дома или на месте проведения фестиваля. Жюри будет выбираться среди участников мероприятия путём жеребьёвки, а призами за самые вкусные блюда станут сертификаты от различных компаний номиналом от 10 до 30 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могут все желающие, ждем владивостокцев на нашем празднике».

Напомним, организатором фестиваля «Сима-2018» является спортивный рыболовно-охотничий клуб «Sамарга». Поддержку фестивалю оказывает управление развития физической культуры и массового спорта администрации города.

Соревнования фестиваля проходили среди рыболовов-любителей в формате открытого турнира по ловле рыбы троллинговой и спиннинговой снастью. Телефон для справок: 8-908-449-61-53 (Александр Онуприенко).

 
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Теги: владивосток  рыба  фестиваль  конкурс  приморский край 



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