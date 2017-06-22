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К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз

22 Июня 2017, 15:52 | Владивосток

По данным источника Деловой газеты «Золотой Рог» в преподавательской среде, который попросил его не афишировать, в ближайшее время к Дальневосточному федеральному университету могут присоединить Дальневосточный государственный институт (академию) искусств.

Как выяснил корреспондент газеты «Золотой Рог», в настоящее время в институте обучается порядка 400 студентов и работает более 110 преподавателей. Как показывает практика, если институт присоединится к ДВФУ, то в вузе начинается серьезная реорганизация, сопровождаемая, как правило, объединением специальностей и, увы, сокращением преподавательского состава. Также пока не известно, что произойдет со зданием, в котором ныне располагается институт, и произойдет ли переезд вуза на остров.

Однако в самом институте искусств данную информацию не подтвердили и назвали ложной.

«Это ложная информация, никто не собирается расформировывать наш институт и присоединять его к ДВФУ», - сказала и.о. ректора ДВГИИ Ольга ШУШКОВА.

Деловая газета «Золотой Рог» будет следить за дальнейшим развитием событий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ДВФУ  студент  сокращение  образование  укрупнение  преподаватель 



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Комментарии

  • Псевдоним21:09, 22.06.2017#

    конец еще одному учебному заведению. московские скоты его быстро разрушат.

  • Псевдоним23:11, 23.06.2017#

    Не московские , а буржуйские.

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