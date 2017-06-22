К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз

По данным источника Деловой газеты «Золотой Рог» в преподавательской среде, который попросил его не афишировать, в ближайшее время к Дальневосточному федеральному университету могут присоединить Дальневосточный государственный институт (академию) искусств.

Как выяснил корреспондент газеты «Золотой Рог», в настоящее время в институте обучается порядка 400 студентов и работает более 110 преподавателей. Как показывает практика, если институт присоединится к ДВФУ, то в вузе начинается серьезная реорганизация, сопровождаемая, как правило, объединением специальностей и, увы, сокращением преподавательского состава. Также пока не известно, что произойдет со зданием, в котором ныне располагается институт, и произойдет ли переезд вуза на остров.

Однако в самом институте искусств данную информацию не подтвердили и назвали ложной.

«Это ложная информация, никто не собирается расформировывать наш институт и присоединять его к ДВФУ», - сказала и.о. ректора ДВГИИ Ольга ШУШКОВА.

Деловая газета «Золотой Рог» будет следить за дальнейшим развитием событий.