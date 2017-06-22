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На крыше кинотеатра "Океан" устроят ярмарку
1 и 2 июля на верхней террасе кинотеатра «Океан» пройдет творческая ярмарка Creativespot. Этим мероприятием, стилистика которого навеяна морской тематикой, организаторы хотят выразить свое теплое отношение к родному городу.
Владивосток играет для проекта Creativespot особую роль: сегодня сообщество организует не только ярмарки, но и лекции для начинающих предпринимателей. За историю своего существования Creativespot нередко становилось со-организатором крупных городских праздников, а его участники — лауреатами молодежных премий городской администрации. Каждый год Creativespot традиционно проводит ярмарки, посвященные любимому городу.
«Слоган будущего мероприятия — «Почувствуй волны города!» — говорит и о морском «характере» Владивостока, и о его влиянии на каждого жителя, в том числе, на нас. В оформлении ярмарки мы используем океанские мотивы и городские пейзажи, а многие наши участники представят работы с символикой Владивостока. Приходя к нам, гости и сами почувствуют на себе волны праздничного настроения, света, звука, и, конечно, приятного общения», — рассказал руководитель сообщества Creativespot Виктор Лепский.
Своим настроением гости «Маркета у Океана» смогут поделиться в Creative Street Studio. В «уличной студии» можно с помощью профессиональных инструментов (струнные, клавишные, перкуссия и т.д) наиграть любые звуки. Полученные фрагменты будут каждые несколько минут сводиться в единую мелодию, которую услышат все участники ярмарки. Таким образом, на празднике в буквальном смысле «прозвучит» коллективное бессознательное.
Отметим, что для начинающих предпринимателей ярмарки Creativespot служат еще и площадкой, где они могут тесно пообщаться со своими покупателями и в дальнейшем скорректировать свою работу исходя из полученных советов и отзывов.
Мероприятия Creativespot неизменно вызывают интерес у жителей и гостей города и становятся важным событием в туристической жизни Владивостока. Особое внимание посетителей привлекает продукция, носящая ярко выраженный местный колорит: ручные чайки от мастерской LOARA, деревянные карты глубин от WoodenMap, дикоросы от бренда «Тайга внутри» и многое другое.
Напомним, что ярмарка «Маркет у Океана» состоится 1 и 2 июля на верхней террасе кинотеатра «Океан». Гостей здесь ждут интересные предложения от представителей творческого бизнеса из Владивостока и других городов, а также электронная музыка и фудкорт.
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