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В строящемся детском садике на Баляева возводят третий этаж

22 Июня 2013, 20:53 | Владивосток

Строительство детского сада на улице Баляева, 48 идет согласно заявленным срокам. Рабочие уже начали возводить третий этаж здания.

Параллельно с этим на первом и втором этаже ведутся работы по оштукатуриванию помещений, выравниванию пола, устанавливаются окна Rehau, подводятся коммуникаций.

Напомним, три месяца назад — 27 февраля — глава Владивостока Игорь Пушкарёв дал старт началу работ, заложив в заливаемый фундамент здания памятную капсулу. В данный момент на уже готовом фундаменте возводят стены будущего трехэтажного детского сада, а так же идет подготовка к строительству детской площадки.

Трехэтажный садик рассчитан на шесть групп, а это 160 малышей. В проекте предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.

Сегодня под личным контролем Игоря Пушкарёва ведется строительство и реконструкция сразу семи детских садов по адресам: Пихтовая, 33, Баляева, 48, Некрасовская, 76, Нейбута, 47б, Гульбиновича, 4, Маковского, 201, Русская, 53.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: детсады  ремонт  дети  строительство 



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