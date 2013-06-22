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В строящемся детском садике на Баляева возводят третий этаж
Строительство детского сада на улице Баляева, 48 идет согласно заявленным срокам. Рабочие уже начали возводить третий этаж здания.
Параллельно с этим на первом и втором этаже ведутся работы по оштукатуриванию помещений, выравниванию пола, устанавливаются окна Rehau, подводятся коммуникаций.
Напомним, три месяца назад — 27 февраля — глава Владивостока Игорь Пушкарёв дал старт началу работ, заложив в заливаемый фундамент здания памятную капсулу. В данный момент на уже готовом фундаменте возводят стены будущего трехэтажного детского сада, а так же идет подготовка к строительству детской площадки.
Трехэтажный садик рассчитан на шесть групп, а это 160 малышей. В проекте предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.
Сегодня под личным контролем Игоря Пушкарёва ведется строительство и реконструкция сразу семи детских садов по адресам: Пихтовая, 33, Баляева, 48, Некрасовская, 76, Нейбута, 47б, Гульбиновича, 4, Маковского, 201, Русская, 53.
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