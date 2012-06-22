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Журнал "Дальневосточный капитал" представляет проект "Владивосток-2012"
Владивосток наводит последний марафет перед встречей многочисленных гостей, в числе которых главы государств, входящих в АТЭС. Ожидается масса международных мероприятий, на которые съедутся деловая элита страны, представители крупных компаний из стран АТР, журналисты. Гостей будет несколько тысяч.
Принять всех гостеприимно и с комфортом, влюбить в свой город, заразить желанием возвращаться в Приморье еще и еще – такова сегодняшняя задача администрации Владивостока и его жителей. А чтобы удалось это сделать на самом высоком уровне, в приморской столице три года трудилась вся страна. Более 600 млрд рублей инвестиций вложено из федерального бюджета и частными компаниями в то, чтобы город, претендующий на российский центр международного сотрудничества в АТР, обрел новое лицо. И внешние преобразования, которые сегодня у всех на виду, – это стартовая площадка для дальнейшего социально-экономического развития Владивостока.
Социальный и инфраструктурный пейзажи приморской столицы принципиально изменились. Новые дороги и реконструированная трасса М-60 на подходе к городу, три моста, новый аэропорт, ветка скоростной железной дороги – вот новые контуры транспортного каркаса. (Хотя надо признать, проблема пропускной способности городских дорог пока остается острой.) Погашен чадивший многие десятилетия на берегу Уссурийского залива полигон твердых бытовых отходов и построен новый. В городе впервые появились современные очистные сооружения. Пришла новая нитка водовода, и запущено Пушкинское месторождение питьевой воды. Колоссальную работу провели энергетики, построив новые линии электропередачи, подстанции, в значительной степени перевели на газ владивостокские ТЭЦ. Да и сам газопровод с Сахалина пришел буквально за два года.
Но и это – лишь часть больших перемен.
На острове Русском с нуля за три года вырос современный кампус Дальневосточного федерального университета, где, собственно, и пройдет саммит АТЭС. Выросли жилые микрорайоны в Снеговой Пади и бухте Патрокл.
Завершается строительство концертно-спортивного комплекса, театра оперы и балета, двух пятизвездочных гостиниц и прочего.
Три года назад «ДК» впервые собрал в единый проект все владивостокские стройки. Они только начинались, многие были на бумаге. И надо признаться, мы сами тогда подивились масштабу затеянных перемен. Но, в отличие от многочисленных скептиков, верили, что все будет завершено в срок. Так и произошло. Об этом – номер "ДК".
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