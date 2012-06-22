Гастарбайтеры должны покинуть Владивосток в последний день июля

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. 6 тысяч иностранных рабочих, задействованных на строительстве ДВФУ на острове Русский, должны покинуть Приморье до 31 июля. У них завершается действие трудовых контрактов, заключенных с руководством строительных компаний.

Как будет организована процедура выезда трудовых мигрантов, прокомментировал вице–губернатор Приморского края Александр Лось.

«Сроки трудовых договоров, заключенных строительными компаниями с иностранными рабочими, которые задействованы в строительстве ДВФУ, истекает 31 июля. По закону рабочие должны покинуть не только стройку, но и Приморский край. Задержка или неисполнение подобных сроков влечет серьезные административные наказания, которые будут накладываться на строительные компании, привлекающие иностранцев в качестве рабочей силы, - отметил Александр Лось. - Подрядчики должны заранее организовать оформление всех разрешительных документов на выезд. Это условие мы озвучили на совещании, которое состоялось на прошлой неделе в администрации Приморского края. С нашей стороны было заявлено, что работодатели обязаны предоставить график выезда рабочих со строек саммита АТЭС до 25 июня. Субподрядные организации должны не только проработать схему отправки, но и согласовать процесс вывоза рабочих со специалистами УФМС, УМВД, управления полиции на транспорте по Приморскому краю».

Сегодня помимо встреч с правоохранительными структурами ведется серьезная работа с руководителями национальных диаспор. Они должны разъяснить землякам нормы миграционного законодательства России, а также необходимость их соблюдения.

«Золотой Рог».