22 июня - одна из самых печальных дат в истории России

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. Сегодня наша страна скорбит о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений – 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война.

Сегодня, 22 июня, на мемориальном комплексе «Боевая слава ТОФ» пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 71-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 300 человек. Это участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и военных конфликтов, представители детских военно–патриотических клубов, молодежь, власти края и города, представители православной епархии.

От площади Борцов Революции по Светланской к мемориалу "Боевая слава ТОФ" пройдет молодежь со свечами в руках, а на Корабельной Набережной, 1 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов.

Юрий Рогов, «Золотой Рог».