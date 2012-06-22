Мост на о. Русский - новый символ России

В ночь с 11 на 12 апреля тысячи жителей Владивостока стали очевидцами исторического события – строители мостового перехода на остров Русский завершили монтаж заключительной замковой панели рекордного в мировой практике 1104-метрового пролета, который соединил между собой берега пролива Босфор Восточный!..

Грандиозному мостовому переходу через Босфор Восточный уже на стадии строительства дали народное название – Русский мост. Самый большой в мире вантовый мост стал рекордным по всем основным параметрам. По длине центрального пролета – 1104 метра, по высоте А-образных пилонов – 324 метра с надстройкой, по длине вант – до 580 метров. Высота над зеркалом воды – 70 метров. Рекордными стали и сроки сооружения в самых сложных среди аналогов условиях – 46 месяцев.

Реализация уникального проекта была доверена отечественным мостостроителям, ответственность за выполнение государственного задания взял на себя генеральный подрядчик – ОАО «УСК МОСТ», объединив вокруг себя многие коллективы, лучших представителей строительного комплекса России. На берегах Босфора Восточного был сконцентрирован самый передовой опыт отечественного и мирового мостостроения.

Связав Владивосток с островом Русским, российские специалисты сделали то, что многие считали невозможным.

– Русский мост – это огромный шаг вперед для всего отечественного мостостроения. Шаг, который сделан через пролив Босфор Восточный, – считает генеральный директор ОАО «УСК МОСТ» Игорь ТЮНИН. – Русский мост – самый северный из самых больших вантовых мостов на планете. Его сооружение велось в экстремальных погодных условиях, причем экстремальные они постоянно. Скорость ветра достигает 36 метров в секунду, шторма поднимают волны в акватории до 5-6 метров, толщина ледовых полей доходит до 70-80 сантиметров. Учитывая рекордные параметры, сроки строительства и крайне сложные условия, можно уверенно сказать: не только в нашей стране, но и в мире сооружений с подобными характеристиками не существует. Думаю, что мост на остров Русский станет визитной карточкой не только Владивостока, но и всей России.

– Это не мостовое сооружение в обычном понимании – это целый мостовой механизм. Здесь применено много современных технологий, которые произведены на уровне высокоточного машиностроения. Здесь используется оборудование, которое регулирует поведение конструкций и которое может и позволяет прогнозировать его, – отметил заместитель генерального директора ОАО «УСК МОСТ», руководитель проекта Николай РОГОВ. – В конструкции моста уложены завершающие кубометры бетона – всего объем бетонирования составил более 265,5 тысяч кубометров высококлассной смеси. На проектную отметку выведены гигантские опоры М6 и М7, высота которых вместе с надстройкой достигла 324 метров над уровнем моря – пилоны поднялись выше Эйфелевой башни. Закончен монтаж вантовой системы, при этом длина самых длинных вант моста стала рекордной в мировой практике – 580 метров. И как самая яркая и знаковая точка – берега пролива соединил рекордный в мировой практике 1104-метровый русловый пролет.

– О сооружении моста, который соединит материк с островом Русским, мечтали многие поколения жителей Владивостока, – подчеркнул директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ. – И теперь эти мечты воплощены в реальность – с инженерной точки зрения мы можем говорить о фактическом завершении строительства. На различных этапах применялись самые современные технологии и технические решения, позволяющие сократить сроки сооружения уникального объекта. Это и бурение сверхглубоких скважин «с воды» пролива Босфор Восточный, и использование самоподъемной опалубки и бетонов высокой классности при возведении пилонов, и монтаж из акватории сдвоенных панелей главной балки жесткости. Реализация уникального проекта потребовала от всех нас огромных сил, эмоций и знаний. То, что было рассчитано в кабинетах, необходимо было воплотить в жизнь, чтобы в одной точке все сошлось – инженерная мысль и физические возможности. Мы с точностью вышли на эту операцию и выполнили это все. Над берегами Босфора Восточного развернут гигантский триколор – как символ государственного флага России. И, наверное, от лица всех мостостроителей могу сказать: мы счастливы, потому что честь построить такой мост может порой выпасть раз в жизни!..

Своеобразные испытания на прочность мост прошел еще во время строительства. Вес каждого монтажного агрегата на консолях, выдвинутых в пролив участков главной балки жесткости, составлял 300 тонн. Плюс панели до 400 тонн, которые поднимались из акватории. Представляете, какая нагрузка! Для сравнения, вес самого тяжелого танка составляет порядка 70-75 тонн. Современный класс нагрузки А14 и НК-100 означает, что по мосту может передвигаться любая большегрузная техника. Он рассчитан на обслуживание всех существующих ныне и перспективных автомобильных нагрузок с гарантийным сроком эксплуатации 100 лет.

Даже асфальт здесь особенный – благодаря новым технологиям и современным материалам проезжая часть моста на остров Русский будет соответствовать всем мировым стандартам. Впервые на Дальнем Востоке именно на данном объекте применены полимерно-битумные вяжущие составы для сооружения дорожного полотна. Рецептура асфальтобетона учитывает и перепады температур, и солнечную радиацию, и повышенную влажность – словом, она выполнена с учетом всех климатических особенностей Приморья.

Русский мост по праву еще называют «интеллектуальным». Уникальная система геодезического и метеорологического мониторинга позволяет осуществлять комплексный контроль состояния гигантской конструкции с помощью сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС и GPS. С помощью сотен самых современных датчиков специалисты могут в режиме реального времени следить за всеми параметрами. После ввода моста в эксплуатацию единый программно-аппаратный комплекс объединит сразу три самостоятельных структуры – систему мониторинга состояния конструкций, автоматизированную систему управления дорожным движением и охранную систему безопасности,

До сих пор в истории отечественного мостостроения не было подобных высокотехнологичных объектов. Все лучшее, что есть сегодня в отечественной и мировой практике мостостроения, применено здесь, на стройплощадке Русского моста. Став настоящим архитектурным украшением Владивостока, он открывает новые перспективы развития столицы Приморья.

– Он очень нужен стране, нужен очень России, региону, и он долгие годы будет служить людям. Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго, – в режиме прямой видеоконференции поздравил мостостроителей Владимир ПУТИН. – А то, что этот мост, безусловно, станет одним из новых символов России, – уже очевидно.

Алексей РАСПУТНЫЙ, «Дальневосточный капитал».