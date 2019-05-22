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Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о предстоящем сносе 100 домов
«Счастью обладателей новых квартир не было предела…»
Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях:
"На Дальнем Востоке снесут более 100 ветхих зданий к началу сентября, сообщают новости. Речь идет о территориях бывших военных городков в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Интересно, а что будет на их месте и что людям предоставят взамен?
Во Владивостоке мы успели построить 5 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья и один – для малоимущих граждан на 55 квартир (его сдали в 2013 году). В 2014 ввели в строй 3 дома на 84 квартиры в посёлке Трудовое. В 2015 и в 2016 годах в этом же посёлке были сданы жилые дома, в которые переехали ещё 85 семей.
Это дома с одно -, двух - и трехкомнатными благоустроенными квартирами: с полной отделкой, с горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением и канализацией.
Разные были новоселы, но в большинстве своём счастью обладателей новых квартир не было предела, ведь они сменили жилье в аварийных бараках на уютные квартиры. И мы радовались вместе с ними…
Всё-таки ничто так не окрыляет человека, как благие цели и правильные дела. И чиновничья рутина обретает особенный смысл. Как сказал поэт: хочется жить и работать хочется. Мне здесь этого очень не хватает".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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