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Яркий Владивосток: город украшен тысячами цветов

22 Мая 2018, 15:40 | Владивосток

С приходом весны Владивосток заиграл яркими красками. На клумбах, за которыми бережно ухаживают специалисты городского предприятия «Содержание городских территорий», расцвели 60 тысяч тюльпанов разнообразной палитры. Они украшают цветники в парке Победы, разделительную полосу по проспекту 100-летия Владивостока, скверы им. Суханова и Макарова, клумбы на площади Луговой и многие другие. 

 


 

С наступлением тепла началась высадка однолетних растений. Более 65 тысяч петуний, пеларгоний, тагетесов, гераней и других цветов украшают клумбы на улицах Светланской, Алеутской, Фирсова, Шилкинской, Капитана Шефнера, Гоголя и многим другим. В этом году в городе высадят более 300 тысяч цветов. 


 

 

Напомним, что во Владивостоке ведётся активная работа по уходу за существующими зелёными насаждениями и высадкой молодых деревьев и кустарников. Начала работу новая программа озеленения столицы Приморья. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно высаживают на клумбы цветочную рассаду, формируют живые изгороди из кустарника, садят молодые саженцы деревьев. С начала весны в городе высажено около 2 тысяч кустов, 170 хвойных и 164 лиственных дерева, а также более 65 тысяч цветов. Кроме того, по поручению главы города Виталий Веркеенко в этом году городские скверы, парки и зелёные зоны украсят 2 тысячи вечнозелёных хвойных деревьев и 3 тысячи рододендронов.


 

 

 

Фото - Анастасия КОТЛЯРОВА (vlc.ru)

Газета "Золотой рог", Владивосток

 

 

Автор:
Теги: владивосток  цветы  приморский край  Виталий Веркеенко 



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