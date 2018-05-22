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На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по прогнозу Примгидромета, в среду, 23 мая, в связи с выходом на территорию Приморского края южного циклона и активных фронтальных разделов ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Во второй половине ночи 23 мая во Владивостоке начнется дождь, который утром и днем значительно усилится, с количеством осадков 15-35 мм за 12 часов и менее при ветре 17-22 м/с, порывами до штормового.
В настоящее время соответствующие городские дорожные и коммунальные службы ведут расчистку грунта и мусора в местах возможных подтоплений, проверяют работоспособность очистных сооружений и механизмов.
Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.
При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам рекомендовано исключить нахождение в этих районах в ближайшие выходные дни.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует сообщать оперативному дежурному ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.
Фото rbth.com.
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