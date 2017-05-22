www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.16 р. 100 JPY: 51.29 р.
EUR: 63.65 р. 10 CNY: 82.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году

22 Мая 2017, 13:29 | Владивосток

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 завершила свою работу 21 мая во Владивостоке, на территории яхт-клуба "Семь футов".

Уже 9 лет мероприятие является визитной карточкой города, большим событием, которое собирает производителей и продавцов водно-моторной техники, сопутствующих товаров, товаров для спорта, отдыха и компании, предлагающие услуги в сфере яхтинга. Традиционная развлекательная программа для всей семьи так же традиционно была интегрирована в мероприятие.

 


 

В этом году мероприятие было интегрировано в программу Тихоокеанского Туристского форума и являлось одной из офоциальных площадок. В день открытия выставки, 19 мая, почетными гостями стали директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова, заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

 


 

Традиционно на выставке была представлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат «Гонка под парусом», выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, розыгрыш Samsung Galaxy S8. По завершению первого дня на терассе яхт-клуба по традиции состоялось мероприятие от генерального партнера выставки - Lexus Weekend.

 


 

Выставка завершила свою работу в воскресение 21 мая. По случаю завершения работы, на площадке перед главной сценой выставки состоялась сальса вечеринка.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: туризм  яхт-клуб  vladivostok boat show  Семь футов  выставка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru