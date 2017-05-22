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Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году
Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 завершила свою работу 21 мая во Владивостоке, на территории яхт-клуба "Семь футов".
Уже 9 лет мероприятие является визитной карточкой города, большим событием, которое собирает производителей и продавцов водно-моторной техники, сопутствующих товаров, товаров для спорта, отдыха и компании, предлагающие услуги в сфере яхтинга. Традиционная развлекательная программа для всей семьи так же традиционно была интегрирована в мероприятие.
В этом году мероприятие было интегрировано в программу Тихоокеанского Туристского форума и являлось одной из офоциальных площадок. В день открытия выставки, 19 мая, почетными гостями стали директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова, заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Традиционно на выставке была представлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат «Гонка под парусом», выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, розыгрыш Samsung Galaxy S8. По завершению первого дня на терассе яхт-клуба по традиции состоялось мероприятие от генерального партнера выставки - Lexus Weekend.
Выставка завершила свою работу в воскресение 21 мая. По случаю завершения работы, на площадке перед главной сценой выставки состоялась сальса вечеринка.
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР.
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