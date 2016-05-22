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В Покровском парке Владивостока в воскресенье организуют фримаркет

22 Мая 2016, 12:45 | Владивосток

В воскресенье, 22 мая, с 14:00 до 16:30, возле памятника Петру и Февронии по инициативе молодых энтузиастов будет проведен фримаркет. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили организаторы.

«Люди приносят вещи, которые им не нужны и уносят те, которые нужны, вот и вся концепция», — говорит один из организаторов мероприятия Владимир Алексеевич Ленков. Из этих слов становится ясно, что суть фримаркета заключается в полной безвозмездности: любой желающий может принести какие-нибудь ненужные, старые, однако хорошо сохранившиеся вещи, а взамен забрать всё то, что захочет. Помимо этого, можно предлагать различные услуги или демонстрировать свои таланты. Приносить можно буквально всё: книги, диски, одежду, предметы быта, пластинки, вилки, ложки, словом, всё, что угодно. Есть лишь одно условие этого праздника бескорыстности, согласно которому нельзя приносить сломанных или непригодных для пользования вещей: всё должно быть целым и невредимым. Принесённые вещи будут рассортированы по отделам, и благодаря этому вам не составит труда найти любой интересующий вас товар. На фримаркете не приветствуется никакой торговли и никакого бартера, только свободный обмен ресурсами.

Фримаркет — это уникальный проект, который появился еще в 2004 году в США и с тех пор стал широко известен по всему миру. Он проводится в нашем городе вот уже в девятый раз и, по словам Владимира, далеко не в последний. Помимо самого фримаркета любой желающий может посетить различные мастер-классы, попробовать угощения или просто послушать хорошую музыку, наслаждаясь атмосферой праздника. Веселье гарантировано.

Ни кем не разобранные вещи будут либо переправлены в детский дом, либо в соцотделы. Книги отнесут в библиотеки. Напомню, что все люди, принимающие участие в проекте, делают это безвозмездно.

Аслан БАБАЕВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: благотворительность  фримаркет 



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Комментарии

  • Псевдоним09:29, 17.05.2016#

    Фримеркат у Февроньи, ыыы.

  • shanemeimei17:20, 20.05.2016#

    I gained the knowledge how to trade with the help of Superior Trading System. Just Google them and you’ll find them.

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