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Во Владивостоке состоится выставка яхт и катеров
Организаторы приглашают всех жителей и гостей города на выставку яхт и катеров с 23 по 25 мая.
Место проведения традиционно яхт-клуб «Семь футов», который располагается на берегу живописной бухты Федорова. Под экспозицию выставки выделяется территория яхт-клуба, в том числе места у причалов и крытые выставочные павильоны. Список участников полностью сформирован. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте выставки www.expo.sfyc.ru Среди них: производители и дистрибьюторы катеров и яхт, компании, предлагающие сопутствующие товары и сервисные услуги для яхтенной индустрии, товары для активного отдыха на воде.
Официальная церемония 23 мая в 13.00.
В рамках «Vladivostok Boat Show» пройду:т экспозиция детских рисунков «Сны о море», детская регата «Молодые капитаны», тест драйвы водно-моторной техники, мастер класс по вязанию морских узлов, выступления музыкальный коллективов и многие другое.
Под занавес организаторы и партнер выставки устроят сюрприз для всех: разыграет 2 сертификата на бесплатный перелет на о. Гуам экономическим классом. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить билет на выставку и опустить заветный номерок в лототрон. Путем счастливого случая и будет определены победители.
Вход на выставку платный: 1 день 150 рублей, 2 дня 250 рублей, 3 дня 300 рублей.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Фото с сайта http://www.expo.sfyc.ru/.
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Отличная иллюстрация!