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Владивостокцы могут бесплатно подключить и протестировать услуги телевидения высокой четкости
Компания «Рэдком» продолжает развитие услуги телевидения высокой четкости (HDTV) и объявляет о начале продаж тарифа «HD стандарт» во Владивостоке.
HDTV от Рэдком – первый месяц просмотра после подключения бесплатно!
HDTV – это цифровое телевидение в формате высочайшей четкости. Изображение без искажений, невероятный диапазон цветов и чистота звука делают просмотр ТВ-программ насыщенным и глубоким, как в реальной жизни.
Смотрите месяц бесплатно с момента подключения! При подключении к HDTV Redcom первый месяц HD-каналы предоставляются бесплатно. Подключение услуги осуществляется бесплатно.
В пакет «HD стандарт» входят телеканалы в формате высокой четкости: Eurosport, Телепутешествия, Кинопоказ, Nat Geo Wild, Россия, Дождь, Fox life и другие.
Данный пакет доступен с 20 мая 2013 года. Входящие в него телеканалы могут смотреть все клиенты цифрового телевидения от Рэдком, имеющие оборудование для приема HD-сигнала.
Существующие клиенты «Рэдком» уже могут оценить качество цифрового телевидения в формате HD, нажав желтую кнопку на прилагаемом пульте и выбрав HDTV в списке Категорий*. Смотрите бесплатно до 15 июня 2013 года!
− С запуском нового пакета «HD стандарт» мы сделали следующий уверенный шаг в развитии компании «Рэдком» в г. Владивостоке, − считает заместитель генерального директора «Рэдком» по коммерческим вопросам Григорий Николаевич Петров. – С каждым днем HDTV становится важной составляющей телевизионного рынка. Теперь телеканалы в HD-качестве – это неотъемлемая часть услуги телевидения, а не ее опциональное дополнение. Мы и дальше планируем развивать эту услугу и расширять список каналов».
В течение первого месяца вещание HD-каналов будет в тестовом режиме, при возникновении вопросов звоните 2-789-000. Пакет «HD стандарт» является дополнительным и продается вместе с пакетом «Базовый».
Стоимость пакета «HD Стандарт» − 250 руб./мес. при первом подключении, 150 руб./мес. – при втором и последующих подключениях.
Заказать услугу или получить больше информации можно по тел. 2-789-000, в офисе продаж и обслуживания «Рэдком» на ул. Русской, 71 или на сайте www.redcom.ru.
*Если у вас не отображается категория HDTV, перезагрузите свою цифровую приставку (Aura HD или МAG), выключив и снова включив её.
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