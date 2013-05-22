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Владивостокцы могут бесплатно подключить и протестировать услуги телевидения высокой четкости

22 Мая 2013, 15:36 | Владивосток

Компания «Рэдком» продолжает развитие услуги телевидения высокой четкости (HDTV) и объявляет о начале продаж тарифа «HD стандарт» во Владивостоке.

HDTV от Рэдком – первый месяц просмотра после подключения бесплатно!

HDTV – это цифровое телевидение в формате высочайшей четкости. Изображение без искажений, невероятный диапазон цветов и чистота звука делают просмотр ТВ-программ насыщенным и глубоким, как в реальной жизни.

Смотрите месяц бесплатно с момента подключения! При подключении к HDTV Redcom первый месяц HD-каналы предоставляются бесплатно. Подключение услуги осуществляется бесплатно.

В пакет «HD стандарт» входят телеканалы в формате высокой четкости: Eurosport, Телепутешествия, Кинопоказ, Nat Geo Wild,  Россия, Дождь, Fox life и другие.

Данный пакет доступен с 20 мая 2013 года. Входящие в него телеканалы  могут смотреть все клиенты цифрового телевидения от Рэдком, имеющие оборудование для приема HD-сигнала.

Существующие клиенты «Рэдком» уже могут оценить качество цифрового телевидения в формате HD, нажав желтую кнопку на прилагаемом пульте и выбрав HDTV в списке Категорий*. Смотрите бесплатно до 15 июня 2013 года!

С запуском нового пакета «HD стандарт» мы сделали следующий уверенный шаг в развитии компании «Рэдком» в г. Владивостоке, − считает заместитель генерального директора «Рэдком» по коммерческим вопросам  Григорий Николаевич Петров. – С каждым днем HDTV становится важной составляющей телевизионного рынка. Теперь телеканалы в HD-качестве – это неотъемлемая часть услуги телевидения, а не ее опциональное дополнение. Мы и дальше планируем развивать эту услугу и расширять список каналов».

В течение первого месяца  вещание HD-каналов будет в тестовом режиме, при возникновении вопросов звоните 2-789-000. Пакет «HD стандарт» является дополнительным и продается вместе с пакетом «Базовый».

Стоимость пакета «HD Стандарт» − 250 руб./мес. при первом подключении, 150 руб./мес. – при втором и последующих подключениях.

Заказать услугу или получить больше информации можно по тел. 2-789-000, в офисе продаж и обслуживания «Рэдком» на ул. Русской, 71 или на сайте www.redcom.ru.

*Если у вас не отображается категория HDTV, перезагрузите свою цифровую приставку (Aura HD или МAG), выключив и снова включив её.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет»
Теги: связь  Рэдком  hdtv 



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