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"Весенний позитив" поддержал талантливых сирот
«Представляете, настоящий художник сказал мне, что я здорово рисую!», «А мою статью похвалила тетя-журналист!», «А мы сегодня ставили миниатюры с настоящими артистами!» - юные участники фестиваля «Весенний позитив» взахлеб делились своими впечатлениями, только не с родными и близкими, как это бывает обычно, а с педагогами детских домов и совершенно незнакомыми людьми, которые в качестве зрителей и руководителей секций пришли поддержать их на этом красивом и нужном празднике.
14 мая во владивостокском Дворце культуры железнодорожников, несмотря на холод и дождь за окном, было светло, тепло и радостно. Фестиваль воспитанников детских домов «Весенний позитив», организованный благотворительным фондом добровольной помощи детям «Владмама» при информационной поддержке одноименного портала - www.vladmama.ru, абсолютно соответствовал своему названию. Более 130 ребят из десятка детских домов, социально-реабилитационных центров и коррекционных школ-интернатов края приехали из различных уголков Приморья для того чтобы продемонстрировать свои таланты и научиться чему-то новому от профессионалов.
Гала-концерт, с которого начался фестиваль, был замечательный: берущие за душу номера были поставлены очень профессионально, а возможность получить высокую оценку зрительного зала для этих ребят особенно ценна. На протяжении всего дня в холле дворца культуры работала ярмарка детского творчества, и работы юных мастеров – роскошные картины из фетра и бисера, деревянные поделки, куклы и игрушки ручной работы, кухонная утварь, ажурные салфетки и скатерти – расходились на ура. Однако, по признанию самих детей, больше всего их вдохновила и порадовала работа в секциях – художественной, литературной, журналистской, театральной и еще десятке других. Азы профессионального мастерства ребятам раскрывали опытные актеры и режиссеры, художники и фотографы, журналисты и литераторы… Работа в секциях кипела, дети жадно впитывали новые знания, забрасывали вопросами руководителей, словно торопились узнать как можно больше.
«Верно подмечено, ребята торопились узнать как можно больше, используя по-максимуму предоставленный шанс, - говорит Президент благотворительного фонда «Владмама» Светлана КАНЯ. - Им очень не хватает такого общения в повседневной жизни (педагоги детских домов не в счет), и у них (особенно это касается воспитанников детских домов, расположенных в отдаленных уголках края) часто нет никакой возможности получить компетентную оценку и профессиональный совет из уст того же художника или фотографа. А ведь это очень важно для тех, кто стоит на пороге профессионального самоопределения: продолжать ли двигаться в выбранном направлении или перестать мечтать о признании в выбранной области, каковы подводные камни будущей профессии, как быстрее состояться в ней… Ребята обменялись контактами друг с другом и руководителями секций, а значит, общение – теперь уже на новом уровне – обязательно продолжится. Что касается участников гала-концерта, не побоявшихся выступить перед широкой, совершенно незнакомой публикой, то видели бы вы, как сильно волновались они за кулисами! Многие из ребят вообще впервые выступали на большой сцене! И, безусловно, неизгладимое впечатление на всех произвела благотворительная ярмарка: если бы вы только знали, насколько важно для маленьких авторов осознание того факта, что сделанные их руками поделки не просто вызывают искренние улыбки и восхищение гостей, но расходятся на ура, обретая новых хозяев! А сколько тепла и позитива несет каждая из них!».
Словом, первый блин (а фестиваль такого формата прошел в приморской столице впервые) оказался совсем не комом. Продолжение обязательно последует. Следующий «Весенний позитив» с нетерпением ждут и сами участники, и гости.
«Впрочем, мы постараемся, чтобы эта встреча состоялась раньше, возможно даже в рамках какого-нибудь другого мероприятия, - говорит Светлана Каня. – Подобные фестивали и форумы очень нужны нашим подопечным. И, как показала практика, не только «владмамам», но и остальным жителям краевого центра тоже».
Татьяна СУШЕНЦОВА.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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