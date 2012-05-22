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Какими заброшенными объектами Владивосток встретит саммит?
Центр Владивостока – эклектика эпох, стилей и разного подхода. «ЗР» решил взглянуть на это глазами гостя саммита.
Историческое здание водонапорной башни железной дороги во Владивостоке по Трудовому переулку, 13 стоит в законсервированном состоянии около четверти века. В эпоху перестройки, когда возникли многочисленные кооперативы, к нему проявляли интерес, предполагая, что в этой экзотической башне можно разместить небольшой оригинальный офис или кафе. Однажды башня даже была обнесена забором и ниже нулевой отметки была сделана попытка так называемой «организации подземного пространства», чтобы увеличить полезную площадь сооружения. Однако реконструкция доделана так и не была. Забор, который окружал этот объект, завалился и площадка сегодня отличается неухоженностью и даже некоторой опасностью для любознательных исследователей закоулков Владивостока. Притом что находится это здание-памятник всего в сотне метров от здания краевой администрации.
Еще ближе к белому гиганту, в трех десятках метров от него, напротив офиса ДВ пароходства по ул. Алеутской, отторгает взгляды металлический каркас другой башни – дома-вставки между двумя сегодня реставрируемыми зданиями. Похоже, возводилось как самострой и было брошено еще в середине прошлого десятилетия. На одном из градосоветов было сказано, что собственника этого недостроенного объекта нашли, и к саммиту АТЭС каркас должен быть демонтирован. Уж май на исходе, а подготовительные работы по разбору конструкции пока не начаты.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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