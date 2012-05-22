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На ул. Сахалинскую во Владивостоке вернется детский сад
Строители Владивостока приступили к реконструкции здания на Сахалинской, 37а. К концу года здесь откроется большой детский сад, рассчитанный на 160 малышей.
Подрядчики ремонтируют кровлю и фасад здания, проводят перепланировку и масштабный ремонт помещений. Напомним, в типовом здании детского сада на Сахалинской, 37а долгие годы работало дошкольное учреждение - садик №150. Однако в конце 90-х здание опустело, а в 2000 году его заняла городская поисково-спасательная служба. К слову, благодаря этому факту здание оказалось не проданным, а конструкции сохранились в более-менее надлежащем виде.
Четыре года назад администрация города по заданию мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА начала работу по возврату бывших детских садов. И руководство ВГПСС было предупреждено о необходимости готовиться к переезду. Для важной в городе службы подыскали необходимые помещения на Корнилова, 15. Сейчас там завершен ремонт, и спасатели переехали.
В детском саду предстоит полностью восстановить музыкальный и спортивный залы, пищеблок, игровые комнаты, уютные спальни. Территорию садика предстоит огородить забором, установить фонари и камеры видеонаблюдения. Во дворе появятся качели, горки, беседки.
«Золотой Рог».
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