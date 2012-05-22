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Школа биомедицины ДВФУ получила новые специальности
К образовательных программах Дальневосточного федерального университета впервые добавились медицинские.
Лицензии на право ведения образовательной деятельности получили четыре новых направления Школы биомедицины — медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика и фармация.
— Школа биомедицины начнет набор абитуриентов по этим направлениям, — рассказал директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко. — Кроме того, в этом учебном году мы начинаем прием в аспирантуру по направлению «Клеточные технологии», а также ждем лицензирования программы аспирантуры по фармакологии.
По словам Юрия Степановича, на базе Дальневосточного федерального университета создана отличная теоретическая база — биология, химия, физика. У студентов есть возможность взять все лучшее из этих областей и развить в применении к медицине.
— Я уверен, что у нас будут учиться студенты не только из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и из Европы и Америки, поскольку мы включаемся в мировой образовательный процесс, — подчеркнул Юрий Степанович. — Уже сейчас группа научно-исследовательских институтов ДВО РАН и специализированные медицинские центры заинтересованы в исследованиях именно биомедицинского направления и готовы принимать на работу наших выпускников.
Теперь образовательные программы в области пищевых технологий, которые предлагает Школа биомедицины ДВФУ, дополнились престижными медицинскими направлениями.
«Золотой Рог».
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