Школа биомедицины ДВФУ получила новые специальности

К образовательных программах Дальневосточного федерального университета впервые добавились медицинские.

Лицензии на право ведения образовательной деятельности получили четыре новых направления Школы биомедицины — медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика и фармация.

— Школа биомедицины начнет набор абитуриентов по этим направлениям, — рассказал директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко. — Кроме того, в этом учебном году мы начинаем прием в аспирантуру по направлению «Клеточные технологии», а также ждем лицензирования программы аспирантуры по фармакологии.

По словам Юрия Степановича, на базе Дальневосточного федерального университета создана отличная теоретическая база — биология, химия, физика. У студентов есть возможность взять все лучшее из этих областей и развить в применении к медицине.

— Я уверен, что у нас будут учиться студенты не только из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и из Европы и Америки, поскольку мы включаемся в мировой образовательный процесс, — подчеркнул Юрий Степанович. — Уже сейчас группа научно-исследовательских институтов ДВО РАН и специализированные медицинские центры заинтересованы в исследованиях именно биомедицинского направления и готовы принимать на работу наших выпускников.

Теперь образовательные программы в области пищевых технологий, которые предлагает Школа биомедицины ДВФУ, дополнились престижными медицинскими направлениями.

«Золотой Рог».