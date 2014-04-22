Во Владивостоке медобъектам саммита поставили диагноз "долгострой"

Ряд крупных медицинских объектов во Владивостоке нуждается в сотнях миллионов рублей на достройку. Строительство нового морга, перинатального центра, психиатрической больницы и онкодиспансера во Владивостоке требуют выделения дополнительных средств из краевого бюджета в 2014 году.

Все объекты находятся в высокой степени готовности, однако утвержденный бюджет пока не позволяет перераспределить средства на их достройку. Об этом на неделе сообщил директор департамента градостроительства ПК Олег ЕЖОВ, отвечая на вопросы депутатов краевого парламента по поводу строительства крупных медицинских объектов в Приморье.

Члены комитета по социальной политике ЗС ПК обратили внимание на тот факт, что по ряду строящихся объектов здравоохранения в 2013 году зафиксировано значительное неисполнение плана по бюджетному финансированию. Речь идет прежде всего о танатологическом корпусе (морге) и психиатрической больнице во Владивостоке. Кстати, именно с этого объекта в июне 2013 года была «снята» часть средств, необходимых для достройки театра оперы и балета на Чуркине. Позднее деньги на 2013 год были возвращены, но не истрачены полностью.

Директор градостроительного департамента Олег Ежов объяснил неисполнение расходов по моргу возле «Тысячекоечной» больницы во Владивостоке возникшими сложностями с подключением здания к тепловым сетям: получение техусловий и прокладка теплотрассы к новому зданию отняли драгоценное время, однако без проведения этих работ нельзя было начинать внутреннюю отделку корпуса.

- В 2014 году на достройку этого объекта необходимо порядка 185 млн рублей, - сообщил Олег Ежов. – Решение о выделении средств пока не принято, однако нами подготовлена служебная записка по этому поводу в адрес губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В случае, если необходимая сумма будет выделена, подрядчики готовы достроить танатологический корпус в течение полугода, добавил чиновник. В случае принятия положительного решения соответствующие корректировки в бюджет-2014 и госпрограмму по развитию здравоохранения могут быть проведены уже в апреле-мае.

К слову, строительство тепловых сетей потребовало дополнительного финансирования и на перинатальный медицинский центр, что возводится в районе улицы Борисенко. На получение техусловий нужно более 80 млн рублей.

А вот к задержкам и удорожанию реконструкции краевого онкодиспансера привели ошибки в проектировании: по словам Олега Ежова, строителям пришлось перекладывать большое количество «неучтенных» инженерных сетей, а также укреплять подпорной стеной соседний корпус. В связи с этим департамент намерен подать в суд на проектную организацию.

- «Коробка» возведена, но для возведения перегородок необходимо понимание, какое медоборудование будет здесь применено, - сказал Олег Ежов. По его словам, департамент готов сдать объект в 2014 году, для этого необходимо лишь софинансирование из краевого бюджета в размере 48 млн рублей. Остальные средства предоставит федеральный бюджет.

Наконец, по строящейся психиатрической больнице решается вопрос о передаче ее в концессию. Первый этап строительства завершен, и в случае положительного решения дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию объекта проведет отобранная организация.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.