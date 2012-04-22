Образовательные программы ДВФУ признаны одними из лучших в России

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля, ZRPRESS. Пять образовательных программы ДВФУ признаны лучшими в России по версии организаторов проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» – журнала «Аккредитация в образовании», Гильдии экспертов профессионального образования и Национального центра общественно-профессиональной аккредитации.

Из 32 тысяч программ, представленных на профессиональный суд более чем тысяче российских экспертов (ректоров вузов, членов региональных советов ректоров, представителей учебно-методических объединений, центров занятости и руководителей производственных предприятий страны), отобрали 2,3 тысячи лучших. Среди них – программы ДВФУ «прикладная математика и информатика», «химия», «гидрометеорология», «юриспруденция», «востоковедение и африканистика».

По оценкам экспертов, в основу проекта положен принципиально новый для России подход: экспертная оценка качества высшего образования по отдельным образовательным программам. Такой подход дает возможность выявить из общей массы аккредитованных вузов и программ те, на которые стоит равняться и которые достойны быть рекомендованы работодателям и абитуриентам.

Пресс-служба ДВФУ.