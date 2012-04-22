Николай Морозов: По слухам, мосты обязательно должны разрушиться…

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля, ZRPRESS. Проректор по развитию кампуса ДВФУ развеял все слухи и рассказал студентам, как они будут добираться в кампус, где смогут парковать машины и сколько будут платить за обед.

Во Владивостоке беседой со студентами Юридической школы ДВФУ начался большой цикл встреч проректора по развитию кампуса ДВФУ Николая Морозова с сотрудниками и студентами университета.

– С момента запуска проекта и вплоть до сегодняшнего дня кампус «оброс» множеством мифов и легенд. Сначала никто не верил, что на острове вообще возможно построить университет. Потом горожане были уверены, что если кампус и построят, то мосты точно не возведут. Сам кампус уже готов – сейчас идет дизайнерское оформление его помещений, а на прошлой неделе соединили оба моста. Так теперь, по слухам, которые я встречаю на каждом шагу, мосты обязательно должны разрушиться. А даже если и не разрушатся, то уж 21 декабря 2012 года наверняка всему человечеству придет конец. Все эти домыслы не имеют ничего общего с действительностью: именно поэтому я готов подробно ответить на каждый ваш вопрос, – обратился к студентам Николай Морозов.

И вопросы последовали. Например, такой: что университет будет делать, если остров настигнет шторм?

– Гидрометцентр будет информировать нас о непогоде заранее. В случае шторма занятия, естественно, отменят, а городских жителей, которые в это время будут находиться на острове, мы обязательно вывезем на материк. Есть еще один популярный слух, что мосты раскачиваются на ветру и будут часто закрываться. Это неправда. Мост необходимо закрывать только при ветре в 40 м/с, а такое даже у нас – большая редкость. Поэтому переживать по поводу непогоды не стоит, – ответил Николай Александрович.

Студенты живо интересовались, есть ли шанс поселиться в кампусе у тех, кто постоянно живет в городе?

– Такая возможность у городских есть, потому что сейчас, с учетом общежитий, которые мы оставляем на материке, мест в них больше, чем иногородних студентов в ДВФУ. По правилам в первую очередь мы должны обеспечить жильем именно их. Но и у городских есть шанс. Жители Владивостока могут спокойно заполнять анкеты на сайте. Я советую вам подавать заявление на поселение сейчас. Даже если вы потом передумаете жить в кампусе – вы точно попадете в рейтинг, а отказаться сможете в любой момент, – рассказал проректор.

«Будет ли в кампусе парковка для автомобилей?» – еще один вопрос, мучающий многих студентов.

– В кампусе уже построено несколько парковок, мест на которых должно хватить всем. Для преподавателей и студентов мы планируем сделать парковку бесплатной, – пояснил Николай Морозов.

Больше всего учащихся, как выяснилось, беспокоит даже не вопрос переезда, а то, как они будут каждый день добираться на учебу.

– Совместно с транспортным управлением мэрии мы разрабатываем схему доставки студентов и сотрудников в кампус. Для организации прямых автобусных маршрутов планируется строительство хабов (автобусных стоянок). Хабы будут расположены на основных транспортных развязках города (Луговая, район Баляева, Первая речка, Вторая речка, центр), откуда через новую объездную скоростную трассу до кампуса можно будет доехать за 20-30 минут, – заверил Николай Александрович. – Как и весь городской транспорт, автобусы будут платными, но мы планируем ввести абонементы – так поездки обойдутся дешевле.

Вопрос питания на кампусе так же сильно волнует студентов, как и ежедневные поездки на остров.

– В кампусе будет организовано около 40 точек питания, а накормить ежедневно нужно будет порядка 30 тысяч человек. Стоимость обеда из трех блюд «и компота» мы планируем сделать минимальной – не более 100 рублей, – рассказал проректор. – Сегодня в столовых ДВФУ на полноценный обед у вас уходит куда больше денег.

Многие вопросы, которые студенты адресовали Николаю Морозову, повторяются от встречи к встрече: ребята хотят из первых уст услышать, что все будет в порядке. Именно поэтому проректор в ближайшее время намерен ежедневно встречаться со студентами и сотрудниками всех Школ университета, чтобы каждый смог найти ответ на свой вопрос.

Пресс-служба ДВФУ.