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Маленькая «Фукусима» для владивостокцев с доставкой на дом
ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. В НАЧАЛЕ апреля жильцы нескольких многоквартирных домов на улице Кирова (а возможно, и других домов города) получили «персонифицированные» записки от Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю с просьбой проверить свои счетчики расхода воды на предмет установления фирмы-изготовителя и даты их выпуска.
И если в квартире стоят водомерные счетчики СВ-15г и СВ-15х фирмы ООО «Метер» (г. Санкт-Петербург), изготовленные в 2011 году, хозяев данных измерительных приборов просили срочно принести паспорта на эти счетчики в управляющую компанию Советского района - 4, 5, 9, пишет газета "Владивосток".
Радиоактивная буря в стакане воды
В квартире Виолетты Старицыной, проживающей в 12-этажке на улице Кирова, 21/1, оказалось четыре водомерных счетчика компании ООО «Метер», изготовленных как раз в 2011 году: два – на холодную воду, два – на горячую. Старицыны установили их в сентябре прошлого года.
В родной управляйке Виолетте Сергеевне сначала толком не объяснили, зачем Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю понадобились паспорта на ее счетчики, да еще в срочном порядке. Сказали только, что копии паспортов берут на проверку. И лишь когда она пришла в управляющую компанию второй раз, дабы выяснить, чем все-таки «провинились» водомерные приборы в ее квартире, женщине намекнули: мол, в счетчиках вроде бы что-то обнаружили. И еще посоветовали подождать. А что ждать и сколько, не разъяснили.
Но Виолетта Сергеевна ждать не стала, а позвонила своей приятельнице, которая одновременно с ней устанавливала в своей квартире точно такие же водомеры. Может быть, она что-нибудь знает? Но подруга никаких записок по поводу установления «родословной» счетчиков не получала. Дама обеспокоилась и позвонила на горячую линию компании ООО «Метер» (номер телефона указан в каждом паспорте счетчика, да и звонок по России бесплатный). В Санкт-Петербурге телефонную трубку сняла девушка с приятным голосом.
«Связная» тоже не знала, почему Управление Роспотребнадзора по ПК заинтересовалось водомерными счетчиками СВ-15г и СВ-15х, изготовленными ее компанией. Правда, проговорилась, что во вспомогательных деталях аппаратов обнаружили какие-то радионуклиды, вредные для здоровья. Может быть, это и есть причина интереса? И тут же переключила звонок. Видно, сообразив, что сболтнула лишнее.
В свою очередь, технический директор не стал распространяться на эту тему, сообщил, что «у них все в порядке», но быстро повесил трубку, когда узнал, что от него хотят услышать жители Владивостока.
В Приморье их и не искали
Между тем «В» провел собственное расследование этой истории. И, как выяснилось, господин Савин не зря бросил трубку. Оказалось, что еще в конце прошлого года при проведении планового радиационного контроля на территории Российской Федерации были обнаружены счетчики для расхода воды типа СВ-15г и СВ-15х (с присоединительной арматурой: штуцера и гайки), загрязненные радионуклидами. Данные аппараты изготавливались в Санкт-Петербурге с прошлого года и до 13 февраля нынешнего фирмой ООО «Метер» с нарушениями требований СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы радиационной безопасности». При их изготовлении использовались комплектующие, имеющие структурное загрязнение радиоактивным металлом кобальтом¬60. К сожалению, его производитель не установлен.
Загрязненная присоединительная арматура находилась в партии водомерных счетчиков типа СВ-15г и СВ-15х, заводской номер которой начинается на букву «А» (например «А 2222222 11»). Вся зараженная партия – более тысячи штук. К 21 декабря прошлого года «радиоактивные» водомеры были выявлены в Иркутской и Новосибирской областях, в республике Якутия и в Алтайском крае. Всего 847 комплектов. Куда расползлись остальные аппараты из зараженной партии – неизвестно. В Приморье «грязные» счетчики до недавнего времени не всплывали. Точнее, до последнего времени их никто… не искал. Может, потому, что СВ-15г и СВ-15х устанавливают только в квартирах?
Что касается нашей знакомой Виолетты Сергеевны, то она сейчас ломает голову, «фонят» или нет водомерные счетчики в ее квартире? В Управлении Роспотребнадзора по ПК, куда она позвонила, сказали, что точный ответ будет лишь через 2-3 месяца, после получения результатов обследования.
Замена за счет фирмы
Но как успокоила «В» по телефону главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по ПК Ирина Маркова, во Владивостоке ныне ведется активная работа по выявлению «грязных» водомерных приборов. И в тех квартирах, где проводились замеры, все счетчики были чистые.
Если в вашей квартире установлены вышеназванные аппараты, обращайтесь в свою управляющую компанию или звоните в Управление Роспотребнадзора по ПК.
Дабы не сеять панику, добавим, что «водомерные приборы данного типа иных изготовителей либо фирмы «Метер», не относящиеся к данной партии производства 2011 года, не представляют радиационной опасности». И еще, Институт радиационной гигиены (г. Санкт-Петербург), проведя исследование по данному поводу, сделал свое заключение, что если в ванной комнате установлены такие счетчики и человек проводит в этом помещении не более часа в день, то суммарная доза, которую он получит в год, будет в 25 раз ниже, чем естественная доза, которую мы получаем от техногенного фона – от излучения земли, гранита, от посещения рентген-кабинетов.
Тем не менее при покупке счетчиков воды обращайте внимание на изготовителя продукции. Если она произведена компанией ООО «Метер», требуйте протокол радиационного контроля. Замена «грязных» счетчиков, если они уже установлены в квартире, будет проведена за счет компании-изготовителя.
Сергей Кожин, газета "Владивосток".
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