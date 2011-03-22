Улицы вымоют «Чистодаром»

Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ провел выездное совещание на муниципальном предприятии «Дороги Владивостока» с целью проверки готовности спецтехники к уборке городских территорий после зимних месяцев.

Заместитель главы города Павел ТАРАСЕНКО и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Александр ГУСНОВ сообщили, что в автопарк поступила спецтехника для мойки дорожного полотна летом и нанесения противогололёдных материалов в зимнее время. Когда установится теплая погода, дорожные службы приступят к мойке улиц с применением спецшампуня «Чистодор». По распоряжению главы запланирован двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке Владивостока, который стартует 4 апреля.