Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Начались работы по реконструкции Спортивной гавани во Владивостоке
Рабочие освободили от брусчатки практически всю площадку вокруг фонтана на Спортивной набережной, сообщает Primaмedia.
Брусчатку поддевают ломом, но снимают вручную, без использования каких-либо технических средств. Вокруг фонтана – от гранитной набережной до самого начала улицы Фокина – брусчатку сняли всего за четыре дня. Для прохода пешеходов оставили небольшой тротуар, его, по-видимому, отремонтируют позже. Перекрыты лестницы, ведущие на Спортивную гавань со стороны Пограничной и кинотеатра «Океан», тут выставили заборы.
Строительные работы не могли не отразиться на посещаемости места отдыха. По словам торговцев, количество прогуливающихся за эти дни значительно сократилось.
Напомним, работы проводятся в рамках реконструкции морского фасада города к саммиту АТЭС-2012. Архитекторы разработали специальные проекты реконструкции. Здесь будут обновлены фонтаны, появятся новые клумбы, фонари, брусчатка и другие элементы оформления. Основные работы по реконструкции Морского фасада во Владивостоке планируют завершить к концу 2011 года.
Новости тематики
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона