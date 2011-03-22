Начались работы по реконструкции Спортивной гавани во Владивостоке

Рабочие освободили от брусчатки практически всю площадку вокруг фонтана на Спортивной набережной, сообщает Primaмedia.

Брусчатку поддевают ломом, но снимают вручную, без использования каких-либо технических средств. Вокруг фонтана – от гранитной набережной до самого начала улицы Фокина – брусчатку сняли всего за четыре дня. Для прохода пешеходов оставили небольшой тротуар, его, по-видимому, отремонтируют позже. Перекрыты лестницы, ведущие на Спортивную гавань со стороны Пограничной и кинотеатра «Океан», тут выставили заборы.

Строительные работы не могли не отразиться на посещаемости места отдыха. По словам торговцев, количество прогуливающихся за эти дни значительно сократилось.

Напомним, работы проводятся в рамках реконструкции морского фасада города к саммиту АТЭС-2012. Архитекторы разработали специальные проекты реконструкции. Здесь будут обновлены фонтаны, появятся новые клумбы, фонари, брусчатка и другие элементы оформления. Основные работы по реконструкции Морского фасада во Владивостоке планируют завершить к концу 2011 года.

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