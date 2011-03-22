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Начались работы по реконструкции Спортивной гавани во Владивостоке

22 Марта 2011, 02:36 | Владивосток

Рабочие освободили от брусчатки практически всю площадку вокруг фонтана на Спортивной набережной, сообщает Primaмedia.

Брусчатку поддевают ломом, но снимают вручную, без использования каких-либо технических средств. Вокруг фонтана – от гранитной набережной до самого начала улицы Фокина – брусчатку сняли всего за четыре дня. Для прохода пешеходов оставили небольшой тротуар, его, по-видимому, отремонтируют позже. Перекрыты лестницы, ведущие на Спортивную гавань со стороны Пограничной и кинотеатра «Океан», тут выставили заборы.

Строительные работы не могли не отразиться на посещаемости места отдыха. По словам торговцев, количество прогуливающихся за эти дни значительно сократилось.

Напомним, работы проводятся в рамках реконструкции морского фасада города к саммиту АТЭС-2012. Архитекторы разработали специальные проекты реконструкции. Здесь будут обновлены фонтаны, появятся новые клумбы, фонари, брусчатка и другие элементы оформления. Основные работы по реконструкции Морского фасада во Владивостоке планируют завершить к концу 2011 года.

Автор: По сообщениям информагентств
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