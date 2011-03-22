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10 минут, которые потрясут дипломатов
22 Марта 2011, 02:29 | Владивосток
p> ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» завершила работу над презентационным документальным видеофильмом о ходе строительства объектов саммита АТЭС на острове Русский.
Хронометраж фильма – 10 минут. Необходимость появления данного фильма продиктована тем, что Приморье в рамках осмотра объектов саммита АТЭС-2012 все чаще посещают делегации федерального уровня, представители контрольных структур,дипломатических структур и деловых кругов.
Фильм дает полное представление о том, как за полтора года развернуты строительные работы в поселке Аякс и какой объем работ выполнен.
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