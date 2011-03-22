10 минут, которые потрясут дипломатов

p> ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» завершила работу над презентационным документальным видеофильмом о ходе строительства объектов саммита АТЭС на острове Русский.

Хронометраж фильма – 10 минут. Необходимость появления данного фильма продиктована тем, что Приморье в рамках осмотра объектов саммита АТЭС-2012 все чаще посещают делегации федерального уровня, представители контрольных структур,дипломатических структур и деловых кругов.

Фильм дает полное представление о том, как за полтора года развернуты строительные работы в поселке Аякс и какой объем работ выполнен.