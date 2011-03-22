В программу экономического развития предлагают внести «детсадовские» изменения

Депутаты краевого парламента предлагают разработать в рамках федеральной целевой программы «Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» подпрограмму «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений».

Соответствующее обращение к министру образования и науки РФ Андрею ФУРСЕНКО и полпреду президента РФ в ДВФО Виктору ИШАЕВУ поддержал комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Как сообщил председатель комитета Галуст АХОЯН, депутаты предлагают предусмотреть в федеральном бюджете на текущий и следующий год по 7,5 миллиарда рублей на финансирование данной подпрограммы. Речь идет о строительстве в 2011-2012 годах 60 детских садов на условиях софинансирования из бюджетов дальневосточных субъектов и МО.

- В Приморском крае обеспеченность местами в детских садах составляет только 54 процента, в других субъектах ситуация не лучше. Муниципалитеты не в состоянии своими силами построить достаточное количество дошкольных учреждений. Поэтому у нас и возникло это предложение, - сказал Галуст Ахоян.