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В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
Студенты в Центре проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают малый космический аппарат с солнечным парусом для решения проблемы утилизации космического мусора и уменьшения расхода топлива для перевода спутников с орбиты на орбиту, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
Согласно прогнозам, до 2025 года на околоземной орбите появятся тысячи новых спутников. Через 5-7 лет после запуска они выйдут из строя и станут опасными для рабочих аппаратов.
Студенты ДВФУ предлагают оборудовать каждый спутник унифицированным контейнером, который по окончанию срока эксплуатации аппарата автоматически раскрывает солнечный парус и вызывает естественное торможение. Так, постепенно снижая высоту орбиты, спутник войдет в атмосферу и сгорит. С другой стороны, парус можно использовать для ускорения аппарата, ловя давление солнечных лучей подобно тому, как работает парусник на ветру. Таким образом, постепенно можно увеличить высоту орбиты и даже выйти за пределы поля тяготения Земли.
Участники проекта создали габаритный макет будущего аппарата, основные элементы которого напечатаны на 3D-принтере и сделаны из алюминия. Конечным результатом работы станет универсальный отсек с парусом в формате 3U-кубсата, который можно будет установить на различные космические аппараты.
Проект ДВФУ будет участвовать в международных космических состязаниях инженерных команд NTI Sputnik challenge под эгидой Национальной технологической инициативы, победители которых получат возможность запустить свой аппарат на орбиту.
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