В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом

Студенты в Центре проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают малый космический аппарат с солнечным парусом для решения проблемы утилизации космического мусора и уменьшения расхода топлива для перевода спутников с орбиты на орбиту, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Согласно прогнозам, до 2025 года на околоземной орбите появятся тысячи новых спутников. Через 5-7 лет после запуска они выйдут из строя и станут опасными для рабочих аппаратов.